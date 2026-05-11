Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσχες για το 2023, εμφάνισε καταθέσεις πάνω από 1 εκατ. ευρώ, ενώ στην εφετινή το ποσό δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Αγοραπωλησίες ακινήτων, κληρονομιές, αυξήσεις ή μειώσεις στο εισόδημα και επενδύσεις σε μετοχές καταγράφονται, μεταξύ άλλων, στα πόθεν έσχες των πολιτικών για το 2024, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από την επιτροπή ελέγχου της Βουλής.

Όσον αφορά τους πολιτικούς αρχηγούς και ξεκινώντας από τον πρωθυπουργό, στη δήλωση περιουσιακής του κατάστασης έχει αποτυπωθεί η εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι, εμφανίζεται να πούλησε ακίνητο 520 τ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 724.216 λιρών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες του πως από 2024 μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο έναντι 120.000 ευρώ. Στα αξιοπρόσεκτα της δήλωσής του είναι πως, ενώ στην προηγούμενη κατάσταση (για το έτος 2023) εμφάνισε καταθέσεις πάνω από 1 εκατ. ευρώ, στην εφετινή το ποσό δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

O Κυριάκος Βελόπουλος, σύμφωνα με τη δήλωσή του, εκποίησε δύο μονοκατοικίες σε Πέλλα και Χαλκιδική, καθώς και βοσκότοπο στη Χαλκιδική.

Αλλαγές εμφανίζει και ο Δημήτρης Νατσιός, που αγόρασε δύο ΙΧ το 2024, το ένα, όπως αναφέρεται στη δήλωση, μεταχειρισμένο.

Στη δήλωση περιουσιακής του κατάστασης, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε να απέκτησε το 2024 με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, ενώ κληρονόμησε το 25% οικόπεδου 855 τ.μ. στο Αθαμάνιο Άρτας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε πως εισέπραξε 3.875.045 δολάρια από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ δήλωσε εισόδημα 122.430 δολαρίων από ακίνητα στην αλλοδαπή. Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται να εξακολουθεί να έχει υψηλές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.581.000 δολαρίων.

Ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, στη δήλωσή του εμφανίζεται να αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο Κολωνάκι, με τίμημα 1.826.416 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία πλέον ως ευρωβουλευτής εμφανίζει εισοδήματα το 2024 πάνω από 82.000 ευρώ, ενώ το 2023 δήλωνε εισόδημα 3.000 ευρώ. Μάλιστα, υποστήριζε ότι δεν είχε τίποτα στην κατοχή της και πως έμενε στη γιαγιάς της.

Υπουργοί και βουλευτές

Κινητικότητα καταγράφηκε και για βουλευτές και υπουργούς. Μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εκποίησε διαμέρισμα 214 τ.μ. και θέση στάθμευσης στην Αθήνα έναντι συνολικώς 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας πούλησε οικόπεδο για 900.000 ευρώ και αγόρασε διαμέρισμα 1 εκατ. ευρώ στην Αθήνα.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, εμφανίζει στη δήλωση να αποκτά μονοκατοικία στο Ψυχικό και δύο διαμερίσματα στην Οία της Σαντορίνης από αποδοχή κληρονομιάς, ενώ ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, πούλησε για μισό εκατομμύριο ευρώ ακίνητα στην Πάρο.

Αντί τιμήματος 280.000 ευρώ πούλησε ο Γιάννης Οικονόμου διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο. Στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας απέκτησε μέσω γονικής παροχής τέσσερα διαμερίσματα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης απέκτησε μέσω χρησικτησίας δενδροκαλλιέργεια 3,5 στρεμμάτων στον δήμο Τεμένους Ηρακλείου, ενώ η Ρένα Δούρου αγόρασε μαζί με τον σύντροφό της οικόπεδο έναντι 300.000 ευρώ στο Πικέρμι.

Ο Παύλος Σαράκης, που εμφανίζεται και πάλι ο πλουσιότερος βουλευτής, φαίνεται πως επένδυσε μέρος της αμοιβής των 18 εκατ. ευρώ που έλαβε από τις ΗΠΑ για την υπόθεση Novartis. Ο ανεξάρτητος βουλευτής εμφανίζεται να ίδρυσε την εταιρεία «MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αρχικό κεφάλαιο 6.000.000 ευρώ. Παράλληλα, οι καταθέσεις του παραμένουν στα ύψη. Ενδεικτικά, δήλωσε πως έχει 5.130.000 δολάρια και 1.000.000 ευρώ σε τράπεζα της Ελβετίας.