Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Δείτε το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Τα εισοδήματα του Στέφανου Κασσελάκη για το 2024 έφτασαν τα 130.802,86 ευρώ (8.372,85 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 122.430,01 ευρώ ως εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης), ενώ στο Πόθεν Έσχες έχουν δηλωθεί ακόμα: μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικών ΟΜΙΚΑ, 8 τραπεζικοί λογαριασμοί, 3 ακίνητα (το ένα στις ΗΠΑ) και 2 αυτοκίνητα.

Έχει συνολικές καταθέσεις ύψους 2.008,27 ευρώ.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών συμμετέχει σε τρεις επιχειρήσεις, ενώ έχει οφειλές 1.580.968,87 ευρώ σε τραπεζικά δάνεια.

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη: