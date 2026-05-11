Δείτε το Πόθεν Έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Τα εισοδήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το 2024 έφτασαν τα 79.466,91 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες έχουν δηλωθεί ακόμα: μετοχές, 5 τραπεζικοί λογαριασμοί, 8 ακίνητα και 1 όχημα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμμετέχει κατά 50% σε μία επιχείρηση (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), ενώ έχει οφειλές 1.759,61ευρώ από χρήση πιστωτικής κάρτας.

Έχει συνολικές καταθέσεις ύψους 25.173,85 ευρώ.

