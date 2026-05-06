«Οι υποκλοπές αποκλείεται να κλείσουν όπως θέλει ο Μητσοτάκης», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ως φασίστα χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον Γιώργο Φλωρίδη, τονίζοντας πως επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της Δικαιοσύνης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, επεσήμανε, επίσης, ότι «ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλει να "φάει" τη θέση του Μητσοτάκη».

«Μας κυβερνάνε αυτοί που ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο και δεν το διάβασαν»

«Σήμερα είναι η επέτειος του πρώτου μνημονίου και, επειδή μας κυβερνάνε αυτοί που ψηφίσανε το μνημόνιο και δεν το διάβασαν, και επειδή τα επίχειρα των μνημονίων ακόμα τα πληρώνουμε, και επειδή δυστυχώς βλέπουμε και πόσο θυματοποιήθηκε αυτός ο λαός από αδίστακτες εξουσίες που θέλησαν να φάνε με χρυσά κουτάλια την ώρα που ο λαός πεινούσε, σήμερα βλέπουμε ότι αποκαλύπτονται», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η κυβέρνηση είναι παραδομένη στους εκβιασμούς»

«Είμαι πάρα πολύ ανήσυχη πλέον, βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι παραδομένη στους εκβιασμούς, και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Βλέπω μια κατάσταση όπου το μισό υπουργικό συμβούλιο παρακολουθείτο, κι όμως βλέπουμε ότι και σήμερα προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση των υποκλοπών και ακούμε ότι δεν θα ψηφίσουνε», συνέχισε και πρόσθεσε: «Η ζωή λέει άλλα και δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει, ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι ο Μητσοτάκης είναι εκδικαζόμενος από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον Ντίλιαν, που ήταν και ο υπεύθυνος των εταιρειών παρακολουθήσεων, και ιδίως όταν μάλιστα είναι υπόλογος αυτός ο πρωθυπουργός, διότι φαίνεται ότι η χώρα πια δεν υπερασπίζεται ούτε εκείνα που παραδοσιακά ο ελληνικός λαός υπερασπιζόταν».

Στολίσκος «Global Sumud Flotilla»

«Πριν από μία εβδομάδα, έγινε κάτι συγκλονιστικό, μπήκε ισραηλινό πολεμικό πλοίο στη ζώνη της έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, δηλαδή στις θάλασσές μας, δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, σκεφτείτε να είστε σε ένα πλοίο επιβατικό και να παρέμβει πολεμικό πλοίο και να σας πάρει ομήρους», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε: «Αυτό έγινε με διεθνείς ακτιβιστές, με τον διεθνή στόλο της αλληλεγγύης, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που πηγαίνουν να σπάσουν τον αποκλεισμό στην Γάζα και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια. Απήγαγαν 175 ανθρώπους, τελικώς μετά από παρεμβάσεις που έκανα εκείνο το βράδυ, παρέδωσαν τους 173 και πήρανε ομήρους δύο εμβληματικά πρόσωπα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι στο Ισραήλ για ψευδοκατηγορίες εγκληματικής οργάνωσης και παροχής πληροφοριών στον εχθρό. Αυτό είναι ευθύνη της χώρας και του κράτους. Δεν μπορεί πολίτες που πηγαίνουν σε μια ανθρωπιστική αποστολή να διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο. Δεν μπορεί να επιχειρεί το ισραηλινό ναυτικό στις δικές μας θάλασσες, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας καθιστά μια χώρα υπόλογη και για τα διεθνή εγκλήματα του ισραηλινού στρατού. Με ποιο δικαίωμα τα κάνει αυτά ο κ. Μητσοτάκης και με ποιο δικαίωμα εμπλέκει τη χώρα μας στα διεθνή εγκλήματα;»

«Οι μεθοδεύσεις και οι παλινωδίες εκθέτουν τον Μητσοτάκη»

Αναφορικά με την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση δεν θα την κάνει δεκτή επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Θα γίνει καταγέλαστος ο κ. Μητσοτάκης. Όλες αυτές οι επινοήσεις και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και παλινωδίες εκθέτουν τον κ. Μητσοτάκη. Επειδή ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που είναι πια επίσημα ωτακουστής, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επινοεί άλλη μια δικαιολογία οικτρή για να αποφύγει την αλήθεια και τη διερεύνηση. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ο διορισμένος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλλας, έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να τη θάψει, γεγονός που χαρακτηρίστηκε θεσμική εκτροπή και από την πλειοψηφία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών».

«Αυτό που ενοχλεί τον Φλωρίδη είναι ότι δεν το βουλώνω»

«Ο κ. Φλωρίδης ως υπουργός Δικαιοσύνης επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της Δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους», σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης ότι η ίδια είναι συνεχιστής της Χρυσής Αυγής, τόνισε: «Ο κ. Φλωρίδης, που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής, έχει πετύχει να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή, με πρώτον τον πατέρα Πλεύρη, εναντίον μου, που στρέφονται καθ’ υπόδειξη του Φλωρίδη κι έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόποινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής. Δεν το κάνει μόνος του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα των Τεμπών. Αυτό το οποίο ενοχλεί τον Φλωρίδη είναι ότι εγώ δεν το βουλώνω, υπερασπίζομαι τις οικογένειες των θυμάτων».

«Οι υποκλοπές αποκλείεται να κλείσουν όπως θέλει ο Μητσοτάκης»

«Σας το εγγυώμαι και το υπόσχομαι, το θέμα αποκλείεται να κλείσει έτσι όπως το θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι τόσα τα στοιχεία και τέτοια η αποφασιστικότητά μας, και υπάρχει και η δέσμευση πλέον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει τα πράγματα, και βεβαίως κι εγώ έχω δεσμευτεί να ενεργήσω εντός του πλαισίου των καθηκόντων μου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πει ότι είναι πλημμελήματα οι υποθέσεις, στην οποία περίπτωση έχουν ήδη αρχίσει να παραγράφονται, η δική μου πεποίθηση και θέση είναι ότι πρόκειται για κακουργήματα, ανάμεσα σε αυτά είναι και το έγκλημα της κατασκοπίας για το κράτος του Ισραήλ», είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και συνέχισε: «Εδώ είχαμε κυβέρνηση, στρατό, δικαστικούς παρακολουθούμενους με απώτατη πηγή παρακολούθησης ένα ξένο κράτος, κι ο κ. Μητσοτάκης μάς λέει ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν θα συζητήσουμε το θέμα. Εθνικής ασφαλείας ποιου κράτους, της Ελλάδας ή του Ισραήλ; Για ποιον ενεργεί, γιατί εγώ τον κατηγορώ ότι λειτουργεί για ξένο κράτος. Είναι πρωτοφανές, η ελληνική κυβέρνηση, αντί να ενεργεί για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και συνδεδεμένη με την παραδοσιακά σταθερή στάση του ελληνικού λαού, που είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει πάρει θέση και έχει συμμαχήσει με ένα κράτος που εγκληματεί, με ένα κράτος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και διαπράττει γενοκτονία, και φαίνεται ότι εκβιάζεται κιόλας. Όταν είναι το υπουργικό συμβούλιο παρακολουθούμενο από ξένο κράτος και όταν αυτό το ξένο κράτος έχει στη διάθεσή του από τα μυστικά τους τα οικογενειακά και τα προσωπικά μέχρι τις αμαρτίες τους τις οικονομικές και τις πολιτικές, είναι σαφές ότι δεν είναι αυτεξούσια η κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις».

«Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα και το κόμμα του»

Σχετικά με το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε: «Τι να μας πει ο Τσίπρας; Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει απολογηθεί ούτε για την προδοσία του δημοψηφίσματος, όπως δεν έχει απολογηθεί για το έγκλημα στο Μάτι».

«Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση με την Καρυστιανού»

Για την κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Δικαίωμά της είναι να κατέβει στην πολιτική, από εκεί και πέρα το καθετί δοκιμάζεται στην πράξη μέσα από τη βιωματική σχέση με τα πράγματα… Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση μαζί της».

«Είμαστε σε ένα καθεστώς κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας»

Ερωτηθείσα αν θα είναι μέρος της λύσης στην περίπτωση που δεν υπάρξει κυβέρνηση μετεκλογικά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Εμείς είμαστε μέρος της λύσης εξ ορισμού, λύση δεν σημαίνει ούτε παζάρια εξουσίας, ούτε να εγκλωβίζουν τον κόσμο στα δικά τους παιχνίδια, ούτε είναι ο κόσμος εγκλωβισμένος και έρμαιο να κυβερνάει ή η Σκύλλα ή η Χάρυβδη. Το πρόταγμα είναι να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατική λειτουργία στη χώρα μας. Είμαστε σε ένα καθεστώς κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας. Η Βουλή έχει απενεργοποιηθεί. Θα δούμε ποια θα είναι η κατάσταση μετεκλογικά. Εγώ αμφισβητώ ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πρώτος, δεν το βλέπω στην κοινωνία. Είναι ακόμα νωρίς. Τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στον Μητσοτάκη δεν θα τα πάρει ούτε στον ύπνο του και το ξέρει και ο ίδιος. Ο Μητσοτάκης φεύγει, το κόμμα του θα δούμε τι θα γίνει, γιατί το έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δοκιμάζεται με τρόπο που δεν έχει ξαναδοκιμαστεί».