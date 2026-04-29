Με δημόσια παρέμβασή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου γνωστοποίησε την εφ' όλης της ύλης στήριξη και σύμπραξη της Πλεύσης Ελευθερίας στην κατάθεση Πρότασης για Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο και Έγκλημα των Υποκλοπών και σε κάθε πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί, υπενθυμίζοντας ότι από την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις Υποκλοπές στα τέλη Φεβρουαρίου η ίδια κάλεσε, με ομιλία της στη Βουλή στις 26 Φεβρουαρίου 2026, τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης σε κοινή δράση.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως θα συνυπογράψει Πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές-Παρακολουθήσεις και και θα συμπράξει σε κάθε άλλη απαιτούμενη κοινή πρωτοβουλία για την διαλεύκανση της αλήθειας, την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου-εγκλήματος που ονομάζουμε Ελληνικό Watergate και την λογοδοσία των υπαιτίων, όπως σταθερά κάνουμε στη Βουλή από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε και όπως δυναμικά πράξαμε και το 2024, στην πρώτη προσπάθεια κουκουλώματος του σκανδάλου, και το 2025, όταν αποκαλύφθηκε η συνέχιση των παρακολουθήσεων από το Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και φέτος, το 2026, από την πρώτη στιγμή που βγήκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, απευθύναμε δημόσιο κάλεσμα στην Αντιπολίτευση, να συμπράξουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Αυτονοήτως αυτό θα πράξουμε και τώρα, που για άλλη μια φορά επιχειρείται, μέσα από επιλήψιμες και διαβλητές ψευδο-διαδικασίες, να θαφτεί και να αρχειοθετηθεί μια υπόθεση ορθάνοιχτη, που αποτελεί πληγή χαίνουσα για την Δημοκρατία. Δυστυχώς και πάλι με την ενεργοποίηση δοτών και υπόλογων Εισαγγελικών προσώπων, όπως ο Εισαγγελέας Τζαβέλλας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε την ομιλία που έκανα στη Βουλή στις 26 Φεβρουαρίου 2026, αμέσως μόλις βγήκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές:

Απηύθυνα άμεσο και γενικό προσκλητήριο δράσης, με συντονισμό και δημοκρατική ευθύνη.

Και έτσι θα συνεχίσουμε.

{https://www.facebook.com/reel/26515875691387971}