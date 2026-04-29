Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ένας 45χρονος εργαζόμενος ιδιωτικής επιχείρησης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στην περιοχή.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος υπέστη τραυματισμό στον δεξί οφθαλμό, όταν θραύσμα ξύλου εκσφενδονίστηκε κατά τη διαδικασία κοπής υλικών, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και νοσηλεύεται.

Την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού έχει αναλάβει το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες ασφάλειας υπό τις οποίες εκτελούνταν οι εργασίες.