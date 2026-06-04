Ο 27χρονος διακομίσθηκε στο ΚΑΤ.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06) σε κρεοπωλείο του Ρεθύμνου ,που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 27χρονου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το χέρι του 27χρονου εγκλωβίστηκε στη μηχανή του κιμά, με τους συναδέλφους του να προσπαθούν σε κατάσταση σοκ να τον βοηθήσουν.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό τραύμα. Λόγω της βαρύτητας της κατάστασης, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την διακομιδή του στην Αθήνα, στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, προκειμένου ο τραυματισμός του να αντιμετωπιστεί από εξειδικευμένους γιατρούς.