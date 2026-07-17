«Χαιρετίσματα στους καλούς. Οι άλλοι δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα», αναφέρει ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του.

Μερικές ώρες πριν τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα την προετοιμασία της ΚΕ που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο (18/7), ο Παύλος Πολάκης προχώρησε σε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει μία μαντινάδα, τονίζοντας πως στέλνει τα χαιρετίσματά του «σε όλους τους καλούς».

Ο βουλευτής Χανίων τονίζει, επίσης, από τα Σφακιά: «Οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα».

Καταλήγοντας αναφέρει με κεφαλαία γράμματα: «ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…».

Το τι σημαίνει αυτό ενόψει και την ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ (στην οποία φαίνεται πως έχει κλειδώσει η εκλογή της Ρένας Δούρου) μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Θα επιμείνει ή όχι στην υποψηφιότητά του;

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

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«Στράτα μου ίδια ήσουνα

κι ίδια πομένεις πάντα…

και δεν χωρούν στο δρομο μου

των αλλονών κουμάντα!

Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς!

Οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα….

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ….»