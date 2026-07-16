«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι με αξιοπρεπές ποσοστό στην επόμενη Βουλή. Αυτό γίνεται με ΕΝΑ τρόπο!», ανέφερε ο Παύλος Πολάκης στην Έλενα Ακρίτα.

«Πάνε δυο ομάδες σε τελικό κυπέλου. Κι ο ένας προπονητής λέει στον άλλο, εσύ μην έρθεις να παίξεις γιατί θέλω να πάρω εγώ το κύπελλο. Λογικό.

Και δημοκρατικό», ανέφερε σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα σχολιάζοντας τους κύκλους του Παύλου Πολάκη που ζήτησαν χθες την οικειοθελή αποχώρηση της Ρένας Δούρου από την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid0N7Pj531BRGczauLa1CA8PSeD28N5jdtHXVfWrJCwDZgcKBuRoB9furGiyMVKGd1bl}

Ο βουλευτής Χανίων, ο οποίος από σήμερα ανήκει και τυπικά στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε κάτω από την ανάρτησή της ότι «αν ο «αγώνας» δινόταν στο πραγματικό γήπεδο της ψήφου των μελών και φίλων η «άλλη ομάδα» δεν θα κατέβαινε! Κατεβαίνει τώρα γιατί παίζουμε σε κλειστό πέντε επί πέντε» και της θύμισε τη δήλωσή της ότι «αν βγει ο Πολάκης εγώ θα φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Αναλυτικά η απάντηση του Παύλου Πολάκη:

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«Ναι, ήταν τεράστιο δείγμα πολιτικού πολιτισμού, η από μεριάς σας δήλωση το μεσημέρι των εκλογών που ήμασταν υποψήφιοι με τον Φάμελλο «αν βγει ο Πολάκης εγώ θα φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Αν ο «αγώνας» δινόταν στο πραγματικό γήπεδο της ψήφου των μελών και φίλων η «άλλη ομάδα» δεν θα κατέβαινε! Κατεβαίνει τώρα γιατί παίζουμε σε κλειστό πέντε επί πέντε……

Τέλος:

Ούτε τότε, ούτε τώρα ούτε έβρισα ούτε απαξίωσα κανέναν! Μην φτιάχνετε εχθρούς για να υπάρξετε.

Την αλήθεια λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι με αξιοπρεπές ποσοστό στην επόμενη Βουλή. Αυτό γίνεται με ΕΝΑ τρόπο!

Θέλετε, έχει καλώς, δεν θέλετε, την υγειά μας να ‘χουμε!».