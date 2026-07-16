«Θα είμαι υποψήφια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ», είπε η Ρένα Δούρου, απαντώντας στο αίτημα του Παύλου Πολάκη να αποσυρθεί οικειοθελώς από την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος.

Με τις ανεξαρτητοποιήσεις να συνεχίζονται ακατάπαυστα στον ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον μετρά πλέον μόλις 16 βουλευτές, η μάχη για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξελίσσεται σε ανοιχτό πόλεμο. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρουβρίσκονται σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης.

Η βουλευτής Δυτικού Τομέα απάντησε σήμερα στον Παύλο Πολάκη, ο οποίος χθες, μέσω κύκλων, ζήτησε να αποσυρθεί οικειοθελώς την υποψηφιότητά της από τη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αυτό προέκυψε σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους αριστερούς και την Αριστερά. Ανταποκρίνομαι σε μια ανάγκη», είπε η βουλευτής, μιλώντας στο Mega News.

«Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ, να βάλω μπροστά το συλλογικό. Το 2014 δεν αυτοπροτάθηκα για την Περιφέρεια Αττικής, μια υποψηφιότητα που αρνούνταν να αναλάβουν όλοι. Παραιτήθηκα από την κοινοβουλευτική μου έδρα, ενώ μπορούσα να μην το κάνω και για πρώτη φορά πετύχαμε μια νίκη της Αριστεράς στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της πατρίδας» πρόσθεσε.

«Θα είμαι υποψήφια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεχώς αλλάζει», σημείωσε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

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Τι ανέφεραν οι κύκλοι Πολάκη

Να αποσυρθεί η Ρένα Δούρου από υποψήφια πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε, μεταξύ άλλων, το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη. Οι ίδιοι κύκλοι ζήτησαν ακόμα η ψηφοφορία να μεταφερθεί την επόμενη εβδομάδα και όχι το Σάββατο το πρωί, πριν δηλαδή από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Σημείωσαν ακόμα πως «η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του (Παύλου Πολάκη) ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης!»

Πρόσθεσαν επίσης πως απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτό είναι:

- η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.

- η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε.

Πολάκης σε Ακρίτα για Δούρου: Αν ο «αγώνας» δινόταν στο γήπεδο της ψήφου των μελών και φίλων η «άλλη ομάδα» δεν θα κατέβαινε

«Πάνε δυο ομάδες σε τελικό κυπέλου. Κι ο ένας προπονητής λέει στον άλλο, εσύ μην έρθεις να παίξεις γιατί θέλω να πάρω εγώ το κύπελλο. Λογικό.

Και δημοκρατικό», ανέφερε σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα σχολιάζοντας τους κύκλους του Παύλου Πολάκη που ζήτησαν χθες την οικειοθελή αποχώρηση της Ρένας Δούρου από την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid0N7Pj531BRGczauLa1CA8PSeD28N5jdtHXVfWrJCwDZgcKBuRoB9furGiyMVKGd1bl}

Ο βουλευτής Χανίων, ο οποίος από σήμερα ανήκει και τυπικά στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε κάτω από την ανάρτησή της ότι «αν ο «αγώνας» δινόταν στο πραγματικό γήπεδο της ψήφου των μελών και φίλων η «άλλη ομάδα» δεν θα κατέβαινε! Κατεβαίνει τώρα γιατί παίζουμε σε κλειστό πέντε επί πέντε» και της θύμισε τη δήλωσή της ότι «αν βγει ο Πολάκης εγώ θα φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Αναλυτικά η απάντηση του Παύλου Πολάκη:

«Ναι, ήταν τεράστιο δείγμα πολιτικού πολιτισμού, η από μεριάς σας δήλωση το μεσημέρι των εκλογών που ήμασταν υποψήφιοι με τον Φάμελλο «αν βγει ο Πολάκης εγώ θα φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Αν ο «αγώνας» δινόταν στο πραγματικό γήπεδο της ψήφου των μελών και φίλων η «άλλη ομάδα» δεν θα κατέβαινε! Κατεβαίνει τώρα γιατί παίζουμε σε κλειστό πέντε επί πέντε……

Τέλος: Ούτε τότε, ούτε τώρα ούτε έβρισα ούτε απαξίωσα κανέναν! Μην φτιάχνετε εχθρούς για να υπάρξετε.

Την αλήθεια λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι με αξιοπρεπές ποσοστό στην επόμενη Βουλή. Αυτό γίνεται με ΕΝΑ τρόπο!

Θέλετε, έχει καλώς, δεν θέλετε, την υγειά μας να ‘χουμε!».

Ανεξαρτητοποιήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ – Σειρά πήρε η Τσαπανίδου

Χωρίς τέλος οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Πόπη Τσαπανίδου να προσθέτει πριν από λίγο το όνομα της στην μακρά λίστα των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν από το κόμμα τις τελευταίες ημέρες.

Πρόκειται για τη δέκατη βουλευτή που αποχωρεί, μετά τους Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργο Καραμέρο που παρέδωσαν την έδρα, τον Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος και τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρήλο, Γιώργο Ψυχογιό, Αλέξανδρο Μεικόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη που ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετρά πλέον 16 βουλευτές, ενώ λόγω των τελευταίων εξελίξεων ματαιώνεται η αυριανή συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή μετάβαση.