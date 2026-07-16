Η πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν ξεκινάει το ταξίδι της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφορεί από σήμερα στις ελληνικές αίθουσες και μονοπωλεί το ενδιαφέρον των θεατών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως μαζί με την Οδύσσεια κυκλοφορούν δύο μόλις νέες ταινίες, ενώ οι υπόλοιπες είναι επανεκδόσεις.



Οι πρώτες κριτικές αποθεώνουν τη νέα ταινία του Νόλαν κάνοντας λόγο για ένα αριστούργημα που θα γράψει κινηματογραφική ιστορία. Το σίγουρο είναι ότι τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό αναμένεται να σαρώσει τα ταμεία. Προτιμήστε να τη δείτε σε αίθουσες με σύστημα IMAX.

Οδύσσεια (The Odyssey)

Η νέα υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Ο Νόλαν διασκευάζει το εμβληματικό έπος του Ομήρου με πρωταγωνιστές τους: Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα, Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, Λουπίτα Νιόγκο ως Ελένη, κ.ά.

{https://youtu.be/c1iikEPgSx4?si=QpuliSav5LPdR62Q}

DJ Βοσκός (DJ Ahmet)

Τι δουλειά έχει η dance μουσική σε έναν folk βαλκανικό γάμο; Μια τολμηρή μίξη κοινωνικού ρεαλισμού και pop κουλτούρας, αφιερωμένη στην νεανική εξέγερση και την αναζήτηση ταυτότητας.

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Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη (Maigret in Society)

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{https://youtu.be/xw-r_Mul2Zw?si=Au8m0GGQxMO-6aKD}



