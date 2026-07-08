Λέει ο Τομ Χόλαντ, αλλά όχι αυτός που νομίζεις...

Οι πρώτες αντιδράσεις για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι κάτι παραπάνω από αποθεωτικές, ωστόσο η ενθουσιώδης κριτική ενός από τους πρώτους θεατές προκαλεί έκπληξη αλλά και σύγχυση στα social media.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός ενός κυρίου ονόματι Τομ Χόλαντ, φαίνεται ότι έχει μπερδέψει ορισμένους χρήστες που νομίζουν ότι ανήκει στον ηθοποιό του Spider-Man και ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο στην υπερπαραγωγή του Νόλαν.



Μετά την προβολή της επικής ταινίας, ο ...άλλος Χόλαντ σχολίασε ενθουσιασμένος στο X: «Είναι κατά κάποιον τρόπο η καλύτερη κινηματογραφική προσαρμογή ενός ελληνικού μύθου που έχω δει ποτέ» και προσθέτει: «Τιμά τον Όμηρο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί κάτι καινούργιο από αυτόν».



Ο εν λόγω κύριος Χόλαντ, είναι ιστορικός, συγγραφέας και παρουσιαστής του podcast «The Rest Is History». Όμως, οι χρήστες που δεν τον γνωρίζουν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί ένα από τα βασικά μέλη του καστ της «Οδύσσειας» — δηλαδή, ο 30χρονος ηθοποιός Τομ Χόλαντ — προωθεί τόσο απροκάλυπτα τη γνώμη του για την ταινία.

«Bro, παίζεις σε αυτή», απάντησε ένας χρήστης στο tweet του (ιστορικού) Χόλαντ, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Για την ιστορία, και οι δύο Τομ Χόλαντ ήταν παρόντες στην πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey» στο Λονδίνο, αν και, όπως φαίνεται, δεν συναντήθηκαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αν ο Τομ Χόλαντ συναντήσει τον Τομ Χόλαντ, το σύμπαν μπορεί να καταρρεύσει», αστειεύτηκε ένας χρήστης του X.

«Ναι, φανταστείτε μόνο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο», απάντησε ο Χόλαντ, ο ιστορικός.

If Tom Holland meets Tom Holland the universe may implode https://t.co/zK7ojT3jsK — Cyril ???????⚽️ (@CyrilH44) July 6, 2026

Ο Χόλαντ, ως ιστορικός, είναι βραβευμένος συγγραφέας τόσο μυθιστορημάτων όσο και non-fiction βιβλίων, μεταξύ των οποίων τα «The Wolf-Girl», «The Greeks» και «The Gods» του 2023.