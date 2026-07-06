Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι δεν θέλει να διδάξει το κοινό αλλά να το ψυχαγωγήσει.

Δέκα ημέρες ακριβώς, μας χωρίζουν από την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν στους ελληνικούς κινηματογράφους (17/07 στο εξωτερικό) και σε συνέντευξή του στο Reuters, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εξηγεί το πώς προσέγγισε το έπος του Ομήρου και μιλάει για τον τρόπο που προσάρμοσε το κείμενο στην οθόνη.



Υπενθυμίζεται ότι η διασκευή του επικού έργου του Όμηρου έχει δεχθεί πολλή κριτική και αρνητικά σχόλια σχετικά με την επιλογή των ηθοποιών και την «ιστορική ακρίβεια». Στη συνέντευξή του, ο Νόλαν υπερασπίζεται την απόφασή του για τις δημιουργικές ελευθερίες στην ταινία.

«Απολαμβάνω πολύ την προσαρμογή. Απόλαυσα την προσαρμογή του σεναρίου για τον «Oppenheimer» από ένα 700 σελίδων -πολύ- ακαδημαϊκό βιβλίο σε ταινία. Με τον Όμηρο, είναι μια πρόκληση», παραδέχεται και συνεχίζει. «Οι προετοιμασίες που απαιτεί μια ταινία δεν υπάρχουν σε ένα επικό ποίημα γιατί το κοινό του είναι εξοικειωμένο με τα γεγονότα. Έτσι, όταν ο Οδυσσέας συναντά τον πιστό του σκύλο, τον Άργο, κοντά στο τέλος του ποιήματος, το κοινό ξέρει ότι έρχεται. Εμείς, πρέπει να το οργανώσουμε αυτό. Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρεις κάποιες ελευθερίες με αυτό, πρέπει να προετοιμάσεις κάποια πράγματα, τότε αυτά άρχισαν να αποκτούν δυναμική».





{https://youtu.be/AyIZ9tiiN8I?si=vGwNjXN9CTpTFJLC}

Ο Νόλαν παραδίδει μαθήματα... ή μήπως όχι;

Στην ερώτηση, για το αν ελπίζει να «διδάξει» με έναν τρόπο το κοινό, κάνοντας αυτή την ταινία, ο Νόλαν απάντησε ότι θέλει «να ψυχαγωγήσει τον κόσμο».



«Νομίζω ότι η λέξη «εκπαιδεύω» είναι μια πολύ τρομακτική λέξη για κάποιον που βγάζει μια τεράστια ταινία», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι: «θέλουμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο».



«Κάνουμε την ταινία για ανθρώπους που δεν ξέρουν τίποτα για τον Όμηρο και αυτό το επικό ποίημα και την κάνουμε και για ανθρώπους που ενδιαφέρονται πολύ για αυτόν τον κόσμο και τον αγαπούν», αναφέρει. «Πρέπει να το κάνεις να λειτουργήσει για όλους».



Όπως λέει, κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και με τον Σκοτεινό Ιππότη: «Δεν είμαι ξένος σε αυτό το είδος πραγμάτων. Όταν κάναμε την τριλογία 'The Dark Knight', φτιάχναμε μια ταινία για ανθρώπους που είναι πολύ παθιασμένοι με τον χαρακτήρα, γνώστες των κόμικ, αλλά ταυτόχρονα την κάναμε και για ανθρώπους που δεν θα άνοιγαν ποτέ ένα κόμικ στη ζωή τους».

Όσο για εκείνους που δεν έχουν διαβάει την Οδύσσεια ποτέ στο παρελθόν, ο Νόλαν αναφέρει: «προσπαθείς να είσαι πιστός στο πνεύμα του [έργου], και προσπαθείς επίσης να προσθέσεις κάτι σε αυτό. Προσπαθείς να προσθέσεις κάτι στη συζήτηση για το τι αντιπροσωπεύει η 'Οδύσσεια'. Αυτή η πολιτιστική συζήτηση συνεχίζεται εδώ και 3.000 χρόνια».



Ο βραβευμένος σκηνοθέτης, ανυπομονεί να βγει η ταινία στους κινηματογράφους. «Για μένα, μια ταινία δεν είναι ολοκληρωμένη μέχρι το κοινό να σου πει τι είναι. Είμαι τόσο νευρικός αλλά και ενθουσιασμένος για την πρεμιέρα της ταινίας, και μετά θα πάρουμε μια ανάσα», καταλήγει.



Στη νέα υπερπαραγωγή του Νόλαν, πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, μαζί με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Τομ Χόλαντ, Άν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόγκο (σε διπλό ρόλο) και πολλούς άλλους.



Η Οδύσσεια κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου.