Το «Τhe Devil's Mouth», η νέα ταινία με καρχαρίες έρχεται στο Prime Video τον Ιούλιο.

Το Prime Video κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για ένα θρίλερ επιβίωσης με καρχαρία που έχει τίτλο «Τhe Devil's Mouth» και φαίνεται να συνδυάζει τα «Σαγόνια του Καρχαρία» και το «The Descent» (H Κάθοδος). Στο σκηνοθετικό τιμόνι βρίσκεται ο Τζεφ Γουάνλοου (Kick-Ass 2, Never Back Down και Cry Wolf).

Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα νεαρών πρωταγωνιστών που αναζητούν περιπέτεια και διασκέδαση στην Ταϊλάνδη. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλο θρίλερ επιβίωσης, η τύχη τους φαίνεται να τους εγκαταλείπει όταν επισκέπτονται μια σπηλιά, γνωστή ως «Τhe Devil's Mouth». Αυτό που ξεκινά ως μια μοναδική εμπειρία στον υποβρύχιο κόσμο μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν συνειδητοποιούν ότι ένας τεράστιος καρχαρίας κολυμπάει από κάτω τους. Όπως καταλαβαίνουμε από το τρέιλερ, η κλειστοφοβική ταινία είναι γεμάτη δράση, ένταση και πολύ αίμα.

Στην σύνοψη της ταινίας αναφέρεται: Πέντε φίλοι εξερευνούν το «Τhe Devil's Mouth», ένα σύστημα υποβρύχιων σπηλαίων την Ταϊλάνδη για μια τελευταία περιπέτεια πριν αρχίσει η ζωή στον πραγματικό κόσμο. Σύντομα ανακαλύπτουν ότι κάτι τους κυνηγάει κάτω από το νερό…γρήγορα, σιωπηλά και θανατηφόρα. Στο αποπνικτικό σκοτάδι, η εμπιστοσύνη κλονίζεται, ο πανικός εξαπλώνεται, και κάθε λάθος στροφή γίνεται μια μάχη για επιβίωση.

{https://youtu.be/2bp4Viru6Xc?si=91fBD-RPuXTS2qbB}



Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Kathryn Newton (Ant-Man και the Wasp: Quantumania), Lana Condor (To All the Boys I've Loved Before), Nico Hiraga (Booksmart), Gavin Casalegno (The Summer I Turned Pretty) και Tommi Rose (Sweet Magnolias).



Το The Devil's Mouth θα είναι διαθέσιμο στο Prime Video στις 29 Ιουλίου.