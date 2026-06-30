Το θρυλικό come back της Maserati Quattroporte.

Η Maserati επιβεβαιώνει ότι ο διάδοχος της Quattroporte παραμένει στα πλάνα της εταιρείας, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος στη γκάμα της.

Την ώρα που η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση, τα SUV και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η Maserati δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει ζωντανή μία από τις πιο χαρακτηριστικές πτυχές της ιστορίας της.

Η ιταλική φίρμα επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω σε έναν διάδοχο της Quattroporte, διαψεύδοντας ουσιαστικά τα σενάρια που ήθελαν το εμβληματικό μοντέλο να αποτελεί οριστικά παρελθόν.

Πως φτάσαμε εδώ

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Quattroporte υπήρξε επί δεκαετίες η ναυαρχίδα της Maserati και ένα από τα μοντέλα που καθόρισαν την εικόνα της μάρκας διεθνώς.

Από την πρώτη της εμφάνιση στις αρχές της δεκαετίας του 1960, κατάφερε να συνδυάσει την πολυτέλεια μιας μεγάλης λιμουζίνας με τα δυναμικά χαρακτηριστικά ενός σπορ αυτοκινήτου, δημιουργώντας μια ξεχωριστή κατηγορία που εξακολουθεί να έχει πιστούς φίλους σε όλο τον κόσμο.

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Τα τελευταία χρόνια, όμως, η θέση των παραδοσιακών sedan στην αγορά έχει αποδυναμωθεί αισθητά. Η κυριαρχία των SUV και η στροφή των κατασκευαστών προς νέα είδη αμαξωμάτων οδήγησαν πολλές εταιρείες στην αναθεώρηση των σχεδίων τους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Maserati είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το μέλλον της Quattroporte βρισκόταν υπό επανεξέταση, ενώ η κατάργηση τόσο της ίδιας όσο και της Ghibli ενίσχυσε την αίσθηση ότι η εταιρεία απομακρύνεται από την κατηγορία.

Η αλλαγή κατεύθυνσης

Οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι η στρατηγική αυτή αλλάζει. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από πελάτες που αναζητούν ένα μεγάλο τετράθυρο μοντέλο με τον χαρακτήρα, τη σχεδίαση και τις επιδόσεις που παραδοσιακά προσφέρει η Maserati. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου συνεχίζεται, με στόχο να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στη γκάμα.

Παρότι η νέα πρόταση αναμένεται να διατηρήσει τον πολυτελή χαρακτήρα που συνδέεται με το όνομα Quattroporte, δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα ακολουθήσει τη μορφή μιας κλασικής λιμουζίνας.

Η αγορά έχει αλλάξει σημαντικά και οι κατασκευαστές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν κομψότητα, άνεση και πρακτικότητα, χωρίς να περιορίζονται στις παραδοσιακές κατηγορίες αμαξωμάτων. Έτσι, η Maserati εξετάζει το ενδεχόμενο ενός μοντέλου που θα δανείζεται στοιχεία τόσο από τα sedan όσο και από άλλες κατηγορίες, ανταποκρινόμενο καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στην “καρδιά” τα σπουδαία

Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα των κινητήριων συνόλων. Αν και τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν μια αποκλειστικά ηλεκτρική Quattroporte στο πλαίσιο της στρατηγικής Folgore, οι συνθήκες στην αγορά φαίνεται να οδηγούν σε πιο ευέλικτες λύσεις.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ορισμένες αγορές και η διατήρηση της ζήτησης για ισχυρούς κινητήρες εσωτερικής καύσης ωθούν αρκετές μάρκες να επανεξετάσουν τα χρονοδιαγράμματα και τις τεχνολογικές επιλογές τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείεται η νέα Maserati να αξιοποιήσει τον σύγχρονο κινητήρα Nettuno V6, ο οποίος αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της εταιρείας.

Μια τέτοια επιλογή θα διασφάλιζε ότι το νέο μοντέλο θα διατηρήσει τον σπορ χαρακτήρα που συνοδεύει διαχρονικά το όνομα Quattroporte, ακόμη και σε μια εποχή όπου οι κανονισμοί εκπομπών και ο εξηλεκτρισμός επηρεάζουν καθοριστικά τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων.

Η επόμενη μέρα

Αν και η Maserati δεν έχει ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία παρουσίασης, η επιβεβαίωση της συνέχισης του προγράμματος αποτελεί σαφές μήνυμα για τις προθέσεις της.

Η ιστορική ιταλική μάρκα δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την κατηγορία που συνέβαλε όσο λίγες στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της και ετοιμάζεται να δώσει νέα ζωή σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της αυτοκινητικής βιομηχανίας.

Η επόμενη Quattroporte μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τις προκατόχους της, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τις ίδιες αξίες πολυτέλειας, επιδόσεων και ιταλικής φινέτσας που τη συνόδευαν επί περισσότερα από 60 χρόνια.