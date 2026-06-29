Η Bugatti παρουσιάζει μια εξαιρετικά περιορισμένη σειρά μπαστουνιών γκολφ μαζί με την HONMA, με τις ακριβότερες εκδόσεις να αγγίζουν παρακαλώ τα 62.000 ευρώ!

Η Bugatti δεν είναι πλέον απλώς ένας κατασκευαστής μερικών από τα πιο γρήγορα και ακριβότερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η γαλλική μάρκα επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος προϊόντων πολυτελείας, επεκτείνοντας την παρουσία της σε τομείς που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της αυτοκίνησης.

Η νέα συνεργασία με την ιαπωνική HONMA αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας την υπογραφή της Bugatti στον κόσμο του γκολφ.

Ο περιβόητος γάμος

Η HONMA συγκαταλέγεται στις πλέον καταξιωμένες εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού γκολφ διεθνώς, με ιστορία που συνδέεται στενά με τη χειροποίητη κατασκευή και την υψηλή ποιότητα.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών οδήγησε στη δημιουργία μιας συλλογής που φιλοδοξεί να συνδυάσει την τεχνογνωσία του ιαπωνικού οίκου με την αισθητική και την αποκλειστικότητα που χαρακτηρίζουν τη Bugatti.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει διάφορες εκδόσεις, με κορυφαία τη BERES Super Premium Collection. Η πιο ακριβή παραλλαγή της, η 5 Star, θα κατασκευαστεί σε μόλις 20 σετ για ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που από μόνο του αναμένεται να εκτοξεύσει τη συλλεκτική της αξία.

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Για προύχοντες...

Παράλληλα, η γκάμα περιλαμβάνει και τη σειρά Tour World Premium, η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αγωνιστικές επιδόσεις, καθώς και ένα ειδικά σχεδιασμένο putter που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Σε επίπεδο σχεδίασης, οι επιρροές από τα σύγχρονα μοντέλα της Bugatti είναι άμεσα αναγνωρίσιμες. Στοιχεία όπως η χαρακτηριστική μάσκα σε σχήμα πετάλου, η διάσημη πλευρική καμπύλη που αποτελεί σήμα κατατεθέν των μοντέλων της εταιρείας και διάφορες λεπτομέρειες εμπνευσμένες από το νέο Tourbillon έχουν ενσωματωθεί στον σχεδιασμό των μπαστουνιών.

Η χρωματική παλέτα ακολουθεί επίσης την αισθητική των hypercars της μάρκας, ενισχύοντας τον σύνδεσμο ανάμεσα στα δύο διαφορετικά αντικείμενα.

Hi tech αισθητική και υλοποίηση

Πέρα όμως από την εμφάνιση, η συνεργασία φιλοδοξεί να προσφέρει και ουσιαστικό τεχνολογικό περιεχόμενο. Οι “οδηγοί” κατασκευάζονται με χρήση τιτανίου και ανθρακονημάτων, ενώ στα σίδερα εφαρμόζονται προηγμένες τεχνικές κατεργασίας υψηλής ακρίβειας.

Η φιλοσοφία πίσω από το project ήταν η μεταφορά της λογικής της μηχανικής αριστείας που συναντά κανείς στα αυτοκίνητα της Bugatti σε έναν εντελώς διαφορετικό τομέα.

Πόσο έχουν;

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο, ωστόσο, είναι το κόστος απόκτησης. Το κορυφαίο σετ BERES Super Premium 5 Star κοστολογείται περίπου στις 62.000 ευρώ, τιμή που το τοποθετεί στην ίδια οικονομική περιοχή με αρκετά νέα αυτοκίνητα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ακόμη και οι λιγότερο ακριβές εκδόσεις απαιτούν επένδυση πολλών χιλιάδων ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη συλλογή δεν απευθύνεται στον μέσο φίλο του γκολφ αλλά σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό συλλεκτών και πελατών υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί μια τάση που παρατηρείται ολοένα συχνότερα στον χώρο των εταιρειών υπερπολυτελών αυτοκινήτων. Οι κατασκευαστές επιδιώκουν να μετατρέψουν το όνομά τους σε ολοκληρωμένα luxury brands, δημιουργώντας προϊόντα που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές του τρόπου ζωής των πελατών τους.

Στην περίπτωση της Bugatti, το γκολφ αποτελεί απλώς το επόμενο πεδίο εφαρμογής μιας φιλοσοφίας που βασίζεται στη σπανιότητα, στην κορυφαία ποιότητα κατασκευής και στην αίσθηση ότι το προϊόν που αποκτά κανείς βρίσκεται πολύ πέρα από τα συνηθισμένα μέτρα σύγκρισης.