Νωρίτερα το αυτοκίνητο του Τάιγκερ Γουντς είχε ανατραπεί μετά από τροχαίο ατύχημα.

Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μετά από τροχαίο ατύχημα στη Φλόριντα την Παρασκευή.

Την είδηση κοινοποίησε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν. Ούτε ο Γουντς, το αυτοκίνητο του οποίου ανετράπη, ούτε ο άλλος οδηγός τραυματίστηκαν παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος,

Εκτός από την κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο Γουντς αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για υλική ζημιά και άρνηση υποβολής σε νόμιμο έλεγχο. Η υπόθεση είναι περίεργη ωστόσο γιατί το αλκοτέστ του Γουντς κατέγραψε βαθμολογία 0,0 σύμφωνα με την αστυνομία αλλά οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ωστόσο, αρνήθηκε να υποβληθεί σε τεστ ούρων.

Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, όσοι συλλαμβάνονται ως ύποπτοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ κρατούνται για τουλάχιστον οκτώ ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη φορά που ο Γουντς μπορεί να αποφυλακιστεί, αφού καταβάλει την εγγύηση, είναι στις 11 μ.μ. (τοπική ώρα) καθώς σύμφωνα με τις αρχές, η κράτησή του έγινε γύρω στις 3 μ.μ. (τοπική ώρα).

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο λίγο αργότερα το CBS 12 επικαλέστηκε μια πηγή που ανέφερε ότι δεν υπήρχαν σοβαροί τραυματισμοί. Ο 50χρονος Γουντς, έπαιξε σε έναν αγώνα την Τρίτη στους τελικούς του Tomorrow’s Golf League, όπου η ομάδα του, Jupiter Links Golf Club, έχασε από το Los Angeles Golf Club.

Το 2021, ο παίκτης του γκολφ είχε ξανά τροχαίο ατύχημα με ανατροπή του οχήματός του στο Ρόλινγκ Χιλς Εστέιτς στη Νότια Καλιφόρνια. Οι αρχές ανέφεραν ότι οδηγούσε με τουλάχιστον με τη διπλάσια ταχύτητα από το όριο όταν το SUV του χτύπησε σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα το όχημα να αναπηδήσει στον αέρα και να προσγειωθεί στο πλάι. Ο Γουντς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα.

Τότε οι ερευνητές της υπόθεσης τέθηκαν υπό έλεγχο επειδή δεν κατάφεραν να βγάλουν ένταλμα για τα δείγματα αίματος του γκόλφερ, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ανιχνεύσει οποιαδήποτε ένδειξη αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Ο Γουντς δεν κατηγορήθηκε για το ατύχημα του 2021. Ο αθλητής είχε προηγουμένως εξεταστεί σε κλινική το 2017 για συνταγογραφούμενα φάρμακα μετά από άλλη σύλληψή του τότε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Φλόριντα.

