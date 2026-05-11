Ο ανήλικος φέρεται να προετοίμαζε επιθέσεις σε πολυσύχναστα μέρη του Αμβούργου.

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο πέρασαν οι Αρχές στο Αμβούργο της Γερμανίας, με την υποψία ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε διάφορους στόχους, όπως εμπορικό κέντρο, μπαρ ή και αστυνομικό τμήμα.

Ο 17χρονος, με καταγωγή από τη Συρία, συνελήφθη την Πέμπτη (07/05) και όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι επιθέσεις που σχεδίαζε είχαν ως ιδεολογικό υπόβαθρο το Ισλαμικό Κράτος. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Αμβούργου, ο ανήλικος φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία αγνώστου αριθμού «απίστων» χρησιμοποιώντας εκρηκτικά, βόμβες μολότοφ, ακόμα και μαχαίρι.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 17χρονος είχε προμηθευτεί λίπασμα, εύφλεκτο υλικό, κουκούλα τύπου μπαλακλάβα και μαχαίρι, αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Σε βάρος του διεξάγεται έρευνα έρευνα για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Παράληλα, οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι είχε διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον ανήλικο στο πλαίσιο άλλης έρευνας, που αφορούσε πιθανές παραβιάσεις της γερμανικής νομοθεσίας περί οργανώσεων και άλλα αδικήματα, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Με πληροφορίες της Washington Post