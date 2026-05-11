Το Ιράν συμφώνησε να πάρουν οι ΗΠΑ το ουράνιο και έκαναν πίσω, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «σκουπίδι» και «ηλίθια» την πρόταση του Ιράν, υποστήριξε ότι έχει «το καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ» και προειδοποίησε πως η εκεχειρία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη είναι τόσο αδύναμη, που βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επανειλημμένα την έντονη δυσαρέσκειά του για την απάντηση της Τεχεράνης στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων είπε πως ήταν μια «ηλίθια πρόταση», «απαράδεκτη», ένα «σκουπίδι», που «δεν το τελείωσαν καν».

Έπειτα από αυτή την απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ, η εκεχειρία είναι «απίστευτα αδύναμη». Βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην κατάπαυση πυρός. Σε άλλο σημείο ανέφερε πως η πρόταση της Τεχεράνης «ήταν ηλίθια και κανείς δεν θα τη δεχόταν», για να συμπληρώσει αμέσως: «Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν θα τη δέχονταν, αυτές που δέχθηκαν ήταν πολύ χειρότερες».

Από την άλλη, ο Τραμπ υποστήριξε πως έχει «το καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ» και πως αυτό «είναι πολύ απλό»: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και δεν θα αποκτήσει, πρόσθεσε. «Νομίζουν ότι θα κουραστώ με αυτό, ότι θα βαρεθώ ή ότι θα πιεστώ. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Θα πετύχουμε την απόλυτη νίκη», συνέχισε.

Αναφερόμενος στην ηγεσία του Ιράν, είπε πως υπάρχουν οι μετριοπαθείς, οι οποίοι είναι πιο σεβαστοί και «πεθαίνουν για να κάνουν συμφωνία» και οι «παράφρονες», οι οποίοι «θέλουν να συνεχίσουν να πολεμάνε μέχρι τέλους».

Σε άλλη ερώτηση, επανέλαβε πως οι Ιρανοί πολίτες θέλουν να βγουν στους δρόμους αλλά δεν έχουν όπλα. «Πιστεύαμε ότι οι Κούρδοι θα τους έδιναν όπλα, αλλά μας απογοήτευσαν. Οι Κούρδοι όλο παίρνουν, είμαι πολύ απογοητευμένος μαζί τους», πρόσθεσε.

Εξάλλου, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι αθέτησε συμφωνία που επέτρεπε στην Ουάσινγκτον να πάρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. «Συμφώνησαν πριν από δύο ημέρες, αλλά άλλαξαν γνώμη, επειδή δεν το διατύπωσαν εγγράφως», δήλωσε.

«Μου είπαν θα το πάρετε, αλλά πρέπει να το απομακρύνετε εσείς», είπε για το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει θαφτεί στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ο Τραμπ σημείωσε ότι μόνο δύο χώρες μπορούσαν να βγάλουν το ουράνιο από την κατεστραμμένη εγκατάσταση: οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Όμως, παρότι έγιναν αυτές οι συζητήσεις, η Τεχεράνη δεν συμπεριέλαβε αυτή τη συμφωνία στην απάντηση που έστειλε στις ΗΠΑ. «Συμφωνούν μαζί μας και μετά το παίρνουν πίσω», σχολίασε ο Τραμπ.