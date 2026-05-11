Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των 20 ετών, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν και η ουσιαστική παράλυση των Στενών του Ορμούζ οδήγησαν τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες σε δραστικές περικοπές της παραγωγής τους, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Ειδικότερα, η παραγωγή του ΟΠΕΚ μειώθηκε κατά 830.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Μάρτιο, διαμορφούμενη στα 20,04 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Παράλληλα, το Reuters αναθεώρησε χαμηλότερα και τα στοιχεία του Μαρτίου κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως, εντείνοντας την εικόνα της ισχυρής πτώσης στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Το Κουβέιτ κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση παραγωγής κατά τη διάρκεια του Απριλίου, ενώ σημαντικές περικοπές σημειώθηκαν επίσης στη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ. Αντίθετα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτέλεσαν τη μοναδική χώρα-μέλος που αύξησε την παραγωγή της, αξιοποιώντας τον εξαγωγικό διάδρομο που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ. Τα στοιχεία από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα δείχνουν ότι οι εξαγωγές των ΗΑΕ αυξήθηκαν αισθητά μέσα στον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, η συνολική παραγωγή του οργανισμού διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2000, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταβολές στη σύνθεση των κρατών-μελών του ΟΠΕΚ. Το επίπεδο αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο και από την περίοδο της πανδημίας COVID-19, όταν η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου είχε καταρρεύσει.

Την ίδια ώρα, πέρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αυξημένη παραγωγή κατέγραψαν και η Βενεζουέλα με τη Λιβύη. Σημειώνεται ότι τα ΗΑΕ αποχώρησαν επίσημα από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.