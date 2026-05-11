Διάχυτη η αίσθηση στους πολίτες πως η διαφθορά με ποσοστό 82% και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις με 70%, εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Alco που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο του Alpha.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου οι αναποφάσιστοι αυξάνονται ενώ συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της ΝΔ, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει δημοσκόπηση της Alco, ακόμα και πριν από πριν το 2019, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος.

Παράλληλα, υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδο αυτών που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν άλλο κόμμα, είτε το κόμμα Τσίπρα, είτε Καρυστιανού και αυτό συνθέτει το 12,9%. Χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης είναι πως ένας στους τρεις πολίτες τηρεί στάση αναμονής, (αναποφάσιστοι και άλλο κόμμα 33%).

Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 22,8% (με πτώση μίας μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου), ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με αύξηση κατά 0,2% στο 12,2%, τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 8%, με 7% ακολουθεί το ΚΚΕ (με άνοδο από το 6,8%), και 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας από 6,3%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4% (από 4,6%) ενώ ακολουθούν με 2,6% η Φωνή Λογικής, με 2,5% το ΜέΡΑ25 και με 2% η Νίκη.



Ικανοποιητική προβολή πρόθεσης ψήφου καταγράφει στη δημοσκόπηση της Alco το ενδεχόμενο επιλογής του κόμματος Τσίπρα με ένα 10 και 7% των ψηφοφόρων να απαντούν ότι είναι αρκετά και πολύ πιθανό, αντίστοιχα να το ψηφίσουν, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 8% και 71% που απαντούν λίγο και καθόλου, αντίστοιχα.

Το κόμμα Τσίπρα αντλεί κυρίως ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι η κεντρική δεξαμενή του καθώς υπάρχει σαφής κατεύθυνση πρόθεσης στήριξης, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco. Ακολουθούν ψηφοφόροι της Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα25 ενώ ελάχιστοι απαντούν πως είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να επιλέξουν το κόμμα Τσίπρα.

Σταθερή εικόνα παρουσιάζει το ενδεχόμενο επιλογής του κόμματος Καρυστιανού αλλά το ποσοστό των «λίγο/ πιθανό» να την ψηφίσουν είναι σημαντικό με 15%. Δημοσκοπικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alco, είναι καλύτερος ο Τσίπρας σε σύγκριση με την Μαρία Καρυστιανού, καθώς έχει πιο σταθερό κοινό. Η Μαρία Καρυστιανού έχει περισσότερους δυνητικούς ψηφοφόρους, όχι όμως σίγουρους.

Στην αφετηρία των ενδείξεων της δημιουργίας του κόμματος της Μαρία Καρυστιανού, η δεξαμενή άντλησης ψηφοφόρων για το κόμμα της ήταν η κεντροαριστερά, ενώ τώρα είναι δεξιά και κεντροδεξιά. Ένας στους 10 ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές το σκέπτεται πάντως να την ψηφίσει.

Κρίση υπάρχει ωστόσο στη συνείδηση των πολιτών για το κράτος δικαίου καθώς ούτε 2 στους 10 δεν θεωρεί ότι εφαρμόζεται το ίδιο για όλους με ποσοστά 78% έναντι 17%.

Στο ερώτημα δε, περί κράτους δικαίου και αν υπάρχει στη χώρα, ένα σαρωτικό 72% απαντά όχι ενώ μόλις το 24% θεωρεί ότι υπάρχει.

Στη δημοσκόπηση της Alco καταγράφεται παράλληλα, μία συνολική καταθλιπτική εικόνα καθώς υπάρχει διάχυτη η αίσθηση στους πολίτες πως η διαφθορά με ποσοστό 82%, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις με 70% και η αδυναμία εφαρμογής του νόμου με 68% είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Στο ερώτημα επίσης, για τον τρόπο χειρισμού από πλευράς Κοβέσι, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν αυτό συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, το 64% απαντά αρνητικά, το 26% θετικά και ένα 10% δεν ξέρει/δεν απαντά.

Δυσκολία καταγράφει η δημοσκόπηση για την κυβέρνηση να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, δεδομένου ότι οι θεσμοί και τα ζητήματα διαφθοράς υπερτερούν της οικονομίας, σε βάση επιλογής του κόμματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν αποτελούν την προτεραιότητα για τους ψηφοφόρους.

Τέλος, τα ευρήματα της δημοσκόπησης αποκαλύπτουν πως η ψήφος διαμαρτυρίας αφορά 6 στους 10 πολίτες. Έχει αυξηθεί η ένταση της διαμαρτυρίας, είναι η υψηλότερη, που έχει καταγραφεί ακόμα και λίγο πριν τις ευρωεκλογές, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, υπογραμμίζοντας πως ΠΑΣΟΚ και ΝΔ συνθέτουν το 36% της «ψήφου» σταθερότητας ενώ το 61% επιλέγει την «ψήφο διαμαρτυρίας».

