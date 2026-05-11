«Καμιά ανοχή στην επιχειρούμενη μετακίνηση μαθητών, στην κατάργηση τμημάτων και αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων» διαμηνύουν γονείς και νηπιαγωγοί.

Σε κινητοποίηση προχωρούν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαζικοί φορείς στον Δήμο Διονύσου, αντιδρώντας στις σχεδιαζόμενες μετακινήσεις μαθητών, στις καταργήσεις τμημάτων και στην αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείων στην Ανατολική Αττική. Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, έχει προγραμματιστεί συμβολικό κλείσιμο των Νηπιαγωγείων Αγίου Στεφάνου την Τρίτη 12 Μαΐου, από τις 07:45 έως τις 09:00 το πρωί, ενώ παράλληλα κηρύχθηκε δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς έως τις 09:45.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής φέρεται να ζητά προφορικά από προϊσταμένες νηπιαγωγείων να προχωρήσουν σε μετακινήσεις μαθητών, με στόχο τη συγχώνευση ή τη μη δημιουργία νέων τμημάτων. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι προωθείται η αναστολή λειτουργίας του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου και του 2ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε υπερπληθή τμήματα έως και 25 μαθητών, ακόμη και σε λυόμενες αίθουσες, γεγονός που – όπως τονίζουν – υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης και πλήττει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι να μην υπάρξει καμία μετακίνηση μαθητών, να μην καταργηθούν τμήματα ή νηπιαγωγεία, και να οριστεί ανώτατο όριο 15 μαθητών ανά τμήμα.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΑΝ. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

Προχωράμε σε υμβολικό κλείσιμο των νηπιαγωγείων Αγ. Στεφάνου την Τρίτη 12/5 από 7:45 έως 9:00 π.μ. Κηρύσσουμε 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς από τις 7:45 εως τις 9:45.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική της κυβέρνησης, η Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής με προφορικές εντολές ζητά από Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων να μετακινήσουν μαθητές, με στόχο την κατάργηση ή τη μη δημιουργία νέων τμημάτων. Με την ίδια τακτική η Δ/νση Εκπαίδευσης προχωρά στην αναστολή του 2ου Ν/γείου Αγίου Στεφάνου και του 2ου Ν/γειου Δροσιάς!Πρακτικά τα παραπάνω σημαίνουν στοίβαγμα, «σαρδελοποίηση» 25 μαθητών νηπιαγωγείου (προνήπια – νήπια) πολλές φορές σε λυόμενες αίθουσες, ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.Κοινό μέτωπο εκπαιδευτικών και γονιών ώστε να αποτρέψουμε το στοίβαγμα μαθητών.Απαιτούμε: Καμιά μετακίνηση μαθητών, κατάργηση τμημάτων ή αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων.Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα μέχρι 15 μαθητές.

Η διεύθυνση Αν. Αττικής, να μην προχωρήσει στην απαρέγκλιτη εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και να δώσει λύσεις προς όφελος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.

Καλούμε Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Μαζικούς Φορείς, του Δήμου Διονύσου στην κινητοποίηση την Τρίτη 12 Μαΐου στις 7:45 π.μ στα Νηπιαγωγεία του Αγ. Στεφάνου.