Πώς θα γίνουν τα μαθήματα στα σχολεία της Αττικής - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ για «βιομηχανία διώξεων» και τρομοκρατίας των εκπαιδευτικών.

Στάση εργασίας ανακοινώθηκε για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας στην Αττική την προσεχή Τρίτη 29 Απριλίου από την ΔΟΕ. Ειδικότερα, αποφασίστηκε 3ωρη στάση εργασίας για τα σχολεία στην Αττική από τις 08:00 έως τις 11:00, με αιχμή τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών και τις αποφάσεις για δυνητικές αργίες συναδέλφων. Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα για συγκέντρωση στις 08:30 το πρωί έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (Ξενίας 24), την ώρα που συνεδριάζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο επανεξετάζει την υπόθεση εκπαιδευτικού που έχει τεθεί σε δυνητική αργία, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απόφαση, ενώ η τελική κρίση αναμένεται να ληφθεί από την Υπουργό Παιδείας. Παράλληλα, την ίδια ημέρα εξετάζονται και άλλες υποθέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων περιπτώσεις που σχετίζονται με συνδικαλιστική δράση και συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για «βιομηχανία πειθαρχικών διώξεων» και ζητούν την άμεση παύση όλων των διαδικασιών, την επιστροφή συναδέλφων στη δουλειά τους και την απόσυρση των κατηγοριών. Η Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι στόχος της κινητοποίησης είναι η έκφραση αλληλεγγύης και η αντίδραση σε πρακτικές που, όπως αναφέρει, δημιουργούν κλίμα τρομοκράτησης στον χώρο της εκπαίδευσης.

Πώς θα γίνουν τα μαθήματα στα σχολεία την Τρίτη 29 Απριλίου

Δεδομένης της κήρυξης τρίωρης στάσης εργασίας ζήτημα αναμένεται να προκύψει αναφορικά με την λειτουργία της πρωινής ζώνης και των τριών πρώτων ωρών διδασκαλίας. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στις τάξεις στις 29 του μήνα ωστόσο η διεξαγωγή των πρώτων μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Σε περιπτώσεις αυξημένης συμμετοχής ενδέχεται να υπάρξουν κενά στο πρόγραμμα, συγχωνεύσεις τμημάτων. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί ξεχωριστά σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού. Μετά το πέρας της στάσης οι εκπαιδευτικοί σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα επιστρέψουν κανονικά στα καθήκοντα τους στις τάξεις και στο Ολοήμερο.

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου (5/3/2026) από την ημέρα που ο πρώην Υπουργός Παιδείας έθεσε σε δυνητική αργία τη συνάδελφο Χρύσα Χοτζόγλου, το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκ νέου την Τετάρτη 29/4/2026 (9:30 π.μ.), προκειμένου να γνωμοδοτήσει ξανά για τη συνέχιση ή όχι της αργίας της για έναν ακόμη χρόνο. Την τελική απόφαση θα λάβει η Υπουργός Παιδείας. Θυμίζουμε ότι στις 23/10/2025 το Πειθαρχικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα (5–0) αρνητικά ως προς τη θέση της συναδέλφου σε αργία.

Την ίδια ημέρα καλείται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της δυνητικής αργίας και ο συνάδελφος Δ. Χαρτζουλάκης, για κοινή υπόθεση με τη Χ. Χοτζόγλου για τον ίδιο λόγο, καθώς και τρεις ακόμη συναδέλφισσες από τη Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας με την κατηγορία της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος, επειδή συμμετείχαν στην απεργία του σωματείου τους ενάντια στους «μέντορες – συντονιστές». Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., σε συνέχεια των δεκάδων ανακοινώσεων και κινητοποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, συνολικά, ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά των συναδέλφων, καλεί τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν για μία ακόμη φορά την αλληλεγγύη τους. Να απαιτήσουμε όλοι/όλες μαζί, με μια φωνή, να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά της η συνάδελφος, να μην τεθεί κανείς/καμία σε δυνητική αργία, να σταματήσουν όλες οι διώξεις, να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες.

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Με τη «βιομηχανία διώξεων» επιχειρούν να μας τρομοκρατήσουν. Όλοι και όλες στη συγκέντρωση την Τρίτη 29/4, στις 08:30 π.μ., στην ΠΔΕ Αττικής (Ξενίας 24).