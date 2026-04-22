Ποια σχολεία θα είναι κλειστά αύριο στην Αττική και σε ποιους άλλους Δήμους λόγω του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου.

Κλειστά σχολεία θα έχουμε αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου σε διάφορες περιοχές της χώρας με τους μαθητές να κερδίζουν μια έξτρα μέρα ανάπαυλας και αποχής από τα μαθήματα λόγω του εορτασμού του πολιούχου της περιοχής τους, Αγίου Γεωργίου.

Το Πάσχα φέτος «έπεσε» νωρίς γεγονός που ευνόησε ώστε η γιορτή του Αγίου που είναι κινητή και άμεσα συνδεδεμένη με την μεγάλη κατανυκτική εορτή της Ορθοδοξίας να εορταστεί κανονικά στις 23 Απριλίου. Σημειωτέον ότι αν η γιορτή συμπέσει με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή την περίοδο του Πάσχα, ο εορτασμός μετατίθεται αυτόματα για τη Δευτέρα του Πάσχα. Με αυτά λοιπόν τα ημερολογιακά δεδομένα πολλοί μαθητές μετά το σημερινό σχόλασμα θα έχουν μπροστά τους μια μέρα ξεκούρασης και αξιοποίησης του ελεύθερου τους χρόνου ενώ αξίζει να επισημανθεί πως πέραν των κλειστών σχολείων στις περιοχές με πολιούχο τον Άγιο προβλέπεται αναστολή μαθημάτων και για τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές ήτοι Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Η λίστα με τα κλειστά σχολεία την Πέμπτη 23 Απριλίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο ο Άγιος Γεώργιος είναι πολιούχος σε Αλιβέρι, Ελευσίνα Αττικής, Ιεράπετρα, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Εράτυρα Κοζάνης, Βεύη Φλώρινας, Σουφλί, Γουμένισσα Κιλκίς, Νεμέα, Νεάπολη Ηλείας, Βοΐου Κοζάνης Βασιλικό Αχαΐας και Ρίο Αχαΐας οπότε εύλογα σε αυτές της περιοχές δεν θα χτυπήσει αύριο κουδούνι στα σχολεία. Οι μαθητές τους θα επιστρέψουν κανονικά στα θρανία την Παρασκευή 24 του μήνα αναμένοντας την επόμενη τριήμερη αργία αυτήν της Πρωτομαγιάς.

Κλειστά σχολεία και στο Δήμο Πολυγύρου

Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες και οι δημοτικές υπηρεσίες στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων ανήμερα του Αγ. Γεωργίου. Με απόφαση του Δήμαρχου Πολυγύρου, δε θα λειτουργήσουν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες και οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων, λόγω του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου, που είναι πολιούχος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοχώρας (έδρα της Δ.Ε. Ζερβοχωρίων) στις 23 Απριλίου 2026.

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στην Αττική - Τι ισχύει για τα Μελίσσια και το Καματερό

Η Ελευσίνα προετοιμάζεται να τιμήσει τον πολιούχο της αύριο με τους μαθητές να έχουν μια μέρα αποχής από τα μαθήματα για τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Βέβαια επειδή υπήρξαν αναφορά για «κλειστά σχολεία» στα Μελίσσια και το Καματερό οι Δήμοι με σχετικές τους ανακοινώσεις έβαλαν τα πράγματα στη θέση του ξεκαθαρίζοντας ότι τα σχολεία αυτών των περιοχών θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο ανήμερα Αγίου Γεωργίου και δεν τίθεται ζήτημα σχολικής αργίας.

Eιδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργυρών -Καματερού πράγματι ο Άγιος Γεώργιος αποτελεί πολιούχος του Δήμου Καματερού όμως μετά την συνένωση με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων πάρθηκε η απόφαση να γιορτάζεται και από τις δύο δημοτικές ενότητες ο πολιούχος των Αγίων Αναργύρων. Με βάση των ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, την προσεχή Πέμπτη ανήμερα Αγίου Γεωργίου τα σχολεία στο Καματερό θα παραμείνουν ανοιχτά και τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά, χωρίς καμία διαφοροποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι μαθητές στο Καματερό οφείλουν να δώσουν κανονικά το παρών στα μαθήματά τους, με το σχολικό πρόγραμμα να συνεχίζεται χωρίς αλλαγές ενώ διευκρίνιζεται ότι θα τηρηθεί και το προβλεπόμενο απουσιόλογιο. Μάλιστα ο Δήμος έχει ήδη αποστείλει στα σχολεία ενημέρωση για την κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Αντίστοιχα από το Δήμο Πεντέλης ανακοινώθηκε ότι «ότι την Πέμπτη 23 Απριλίου, ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Η απόφαση αυτή ισχύει καθώς πολιούχος των Μελισσίων είναι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής.». Ως εκ τούτου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων του Δήμου θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους, με το ωρολόγιο πρόγραμμα να εφαρμόζεται χωρίς αλλαγές, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προβλέπεται κλείσιμο σχολικών μονάδων λόγω εορτασμού του Αγίου Γεωργίου.

Η ανάρτηση του Δήμου Πεντέλης

