Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σχολεία στις 30/4 με τους μαθητές να κερδίζουν ένα τετραήμερο ξεκούρασης για την φετινή Πρωτομαγιά.

Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς 2026 είναι η αργία που αδημονούν να γιορτάσουν οι μαθητές καθώς μετά την επιστροφή στα θρανία από τις πασχαλινές διακοπές οι οριζόντιες αργίες είναι ελάχιστες. Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή που συνδυαστικά με το τριήμερο δημιουργεί μια ιδανική ανοιξιάτικη ευκαιρία για ανεμελιά και απόδραση καθώς οι εργαζόμενοι έχουν αργία και τα σχολεία παραδοσιακά είναι κλειστά.

Βέβαια, για τους μαθητές του Δήμου Νέας Φιλαδελφείας - Νέας Χαλκηδόνας η φετινή Πρωτομαγιά αποτελεί τετραήμερη ανάπαυλα καθώς με απόφαση της δημοτικής αρχής τα σχολεία θα μείνουν κλειστά και την Πέμπτη 30 Απριλίου. Όπως διευκρινίζει ο Δήμαρχος Γιάννης Τομπούλογλου η απόφαση να μπει «λουκέτο» σε όλα τα σχολεία της ευθύνης του την Πέμπτη 30 Απριλίου ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία των εκδηλώσεων για τον καθιερωμένο εορτασμό της Πρωτομαγιάς, καθώς και η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών, δεδομένης της αυξημένης επισκεψιμότητας που αναμένεται στην περιοχή. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς έως Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών σχολείων με τους μαθητές να έχουν στην διάθεσή τους ένα τετραήμερο διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι καθιερωμένος εκδηλώσεις του δήμου για την Πρωτομαγιά αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος κόσμου, με επίκεντρο το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας και τις κεντρικές πλατείες, όπου θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές δράσεις, συναυλίες και δραστηριότητες για παιδιά, όπως θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Η #Πρωτομαγιά καταφτάνει σε λίγες μέρες και μαζί της ξυπνά ξανά η πιο φωτεινή, ανθρώπινη και γιορτινή πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας. Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πάρκα και οι γειτονιές της πόλης μας ετοιμάζονται να γεμίσουν χρώματα, μουσικές, παιδικά χαμόγελα, αρώματα λουλουδιών και τη ζεστασιά μιας κοινότητας που ξέρει να γιορτάζει μαζί. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και στο καθιερωμένο πανηγύρι της Πρωτομαγιάς, έναν θεσμό που κάθε χρόνο ενώνει κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη γιορτή ζωής, άνοιξης και συλλογικότητας. Είναι εκείνες οι ημέρες που η πόλη μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό χώρο χαράς, συνάντησης και δημιουργίας.

Η Πρωτομαγιά στη Νέα #Φιλαδέλφεια και τη Νέα #Χαλκηδόνα είναι μνήμη, παράδοση, οικογενειακή έξοδος, βόλτα με φίλους, παιδικές φωνές στις πλατείες, μουσική που ακούγεται παντού και η αίσθηση πως η άνοιξη κορυφώνεται μέσα στην καρδιά της πόλης. Είναι η ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε, να χαρούμε τον δημόσιο χώρο, να περπατήσουμε στις όμορφες γειτονιές μας και να μοιραστούμε στιγμές που μένουν. Το πανηγύρι της Πρωτομαγιάς, με τη μοναδική του ατμόσφαιρα, φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα με μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις για παιδιά, πολιτιστικές παρουσίες, υπαίθριες δραστηριότητες και πολλές εκπλήξεις που δίνουν παλμό και ξεχωριστό χαρακτήρα στη μεγάλη γιορτή. Η πόλη ανοίγει την αγκαλιά της και υποδέχεται όλους όσοι θέλουν να ζήσουν αυθεντικές στιγμές χαράς. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Πέμπτη, 30 Απριλίου κι ολοκληρώνονται το Σάββατο, 2 Μαΐου, ενώ το πανηγύρι θα συνεχιστεί και την Κυριακή, 3 Μαΐου ως το βράδυ.

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις έχει, φυσικά, το #Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο πνεύμονας πρασίνου της περιοχής, που κάθε Πρωτομαγιά γίνεται σημείο αναφοράς για χιλιάδες ανθρώπους. Ανάμεσα στα δέντρα, στα μονοπάτια και στη φυσική ομορφιά του χώρου, μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν τη μέρα, να χαλαρώσουν, να περπατήσουν και να νιώσουν ότι η πόλη διαθέτει έναν αληθινό θησαυρό ζωής και αναψυχής. Παράλληλα, οι γειτονιές της Νέας Χαλκηδόνας δίνουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στις γιορτές, με δράσεις που κρατούν ζωντανό το πνεύμα της τοπικής κοινωνίας και αναδεικνύουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα της περιοχής. Η Πρωτομαγιά εδώ έχει πρόσωπο, έχει μνήμες, έχει ανθρώπους που συμμετέχουν και κρατούν ζωντανή μια παράδοση δεκαετιών.

Ο εορτασμός αυτός αποτελεί και μια υπενθύμιση πως οι πόλεις γίνονται όμορφες όταν γεμίζουν ανθρώπους, πολιτισμό και συλλογική ενέργεια. Όταν οι πλατείες δεν είναι απλώς σημεία διέλευσης, αλλά τόποι συνάντησης. Όταν τα παιδιά παίζουν ελεύθερα, οι οικογένειες βγαίνουν έξω, οι φίλοι ανταμώνουν και οι γενιές συνομιλούν μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας. Γι αυτό, αλλά και για να μην υπάρξει κανένα εμπόδιο στην πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία τους, ο Γιάννης Τομπούλογλου Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας αποφάσισε ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων (παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ιδιωτικά σχολεία) θα παραμείνουν κλειστά.

Και φέτος, η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους. Ελάτε στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα για να ζήσετε μια αυθεντική Πρωτομαγιά, γεμάτη φως, μουσική, παράδοση και συναίσθημα. Ελάτε να περπατήσετε στην πόλη, να απολαύσετε τις εκδηλώσεις, να μοιραστείτε όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους σας και να νιώσετε τη ζωντάνια μιας περιοχής που ξέρει να γιορτάζει με ψυχή. Η άνοιξη φέτος έχει προορισμό. Και αυτός είναι η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα.

Τετραήμερο Πρωτομαγιάς 2026 και για τους μαθητές στην Παραμυθιά

Βέβαια η φετινή Πρωτομαγιά είναι τετραήμερο με κλειστά σχολεία και για τους μαθητές στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Λόγω του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δονάτου που τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου οι μαθητές θα έχουν ένα τετραήμερο άνευ μαθημάτων και σχολικών υποχρεώσεων καθώς μετά το σχόλασμα της Τετάρτης 29 Απριλίου θα επιστρέψουν εκ νέου στα θρανία την Δευτέρα 4 του μήνα.