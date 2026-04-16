Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, αποτελεί την ιδανική αφορμή για σύντομες αποδράσεις στη φύση. Ποιον προορισμό θα επιλέξετε;

Η Πρωτομαγιά αποτελεί μία από τις πιο όμορφες και συμβολικές ανοιξιάτικες επετείους που έρχεται κάθε χρόνο στην πρώτη του μηνός και συνδυάζει τη χαρά της φύσης, την παράδοση και την ξεκούραση. Για το 2026, η μέρα πέφτει Παρασκευή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ιδανικό τριήμερο για μία σύντομη απόδραση μακριά από την πόλη.

Στην Ελλάδα, η μέρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εξορμήσεις στη φύση για πικ νικ και την κατασκευή του παραδοσιακού στεφανιού με λουλούδια, που συμβολίζει την αναγέννηση και την ομορφιά της άνοιξης.

Ποιον προορισμό να επιλέξετε για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Ελικώνας, Βοιωτίας

Πρόκειται για ένα βουνό που έχει συνδεθεί με την μυθολογία της Ελλάδας, γνωστό ως τόπος έμπνευσης των Μουσών. Βρίσκεται στη Βοιωτία και απέχει οδικός περίπου 1,5 έως 2 ώρες από την Αθήνα, καθιστώντας τον ιδανικό προορισμός για μία σύντομη απόδραση.

Η περιοχή ξεχωρίζει για τα πυκνά δάση, τα τρεχούμενα νερά και τα παραδοσιακά χωριά όπως η Αγία Άννα και η Κυριάκι. Την άνοιξη το τοπίο ανθίζει και γεμίζει με αγριολούλουδα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Παράλληλα, το σημείο ενδείκνυται για πεζοπορίες ανάμεσα από την πυκνή βλάστηση με διαδρομές που καλύπτουν τις απαιτήσεις τόσο των αρχάριων – όσο και των προχωρημένων.

Νέα Στύρα – Εύβοια

Τα Νέα Στύρα, θεωρούνται ένας ακόμη κρυμμένος παράδεισος της Εύβοιας που βρέχεται από θάλασσα και προσφέρεται για σύντομες αποδράσεις. Η απόσταση από την Αθήνα οδικώς ανέρχεται περίπου στις 2,5 ώρες, ενώ υπάρχει και η επιλογή να καλύψετε την μισή απόσταση με ferry boat της γραμμής από την περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Η ήρεμη ατμόσφαιρα, η φύση και η θάλασσα συνδυάζονται σε απόλυτη αρμονία προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για χαλάρωση μακριά από τις υποχρεώσεις και τους έντονους ρυθμούς ζωής της πόλης. . Είναι ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να συνδυάσουν την ανοιξιάτικη φύση με μια πρώτη καλοκαιρινή γεύση.

Αγόριανη ή Επτάλοφος

Η Αγόριανη, γνωστή και ως Επτάλοφος, είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Παρνασσού και δεσπόζει 2,5 ώρες μακριά από την Αθήνα, προσφέροντας ένα μαγευτικό, αλπικό τοπίο.

Πυκνά έλατα, τρεχούμενα νερά και μικροί καταρράκτες συνθέτουν ένα σκηνικό ιδανικό για χαλάρωση και εξερεύνηση. Η κεντρική πλατεία του χωριού, με τα πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά, είναι από τα πιο όμορφα σημεία για καφέ ή φαγητό.

Την άνοιξη, και ιδιαίτερα την Πρωτομαγιά, η Αγόριανη αναδεικνύεται και μπορεί να μαγέψει κάθε επισκέπτη.

Όποιον προορισμό κι αν επιλέξετε, το σίγουρο είναι ότι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς του 2026 προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για μια αναζωογονητική απόδραση.