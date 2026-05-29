ΗΠΑ και Ισραήλ παρείχαν πληροφορίες στα ΗΑΕ για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κάνει δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, από τις πρώτες ημέρες του πολέμου έως και την επομένη της ανακοίνωσης της εκεχειρίας τον Απρίλιο, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Οι πληροφορίες αυτές αποκαλύπτουν μια βαθύτερη εμπλοκή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, από ό,τι πιστευόταν αρχικά.

Αυτές οι επιθέσεις έγιναν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ αμφότερες οι χώρες παρείχαν πληροφορίες στα ΗΑΕ. Περιλάμβαναν πλήγματα στα νησιά Κεσμ και Αμπού Μουσά, στα Στενά του Ορμούζ, στο Μπαντάρ Αμπάς, το διυλιστήριο του νησιού Λαβάν στον Περσικό και στο πετροχημικό συγκρότημα του Ασαλουγιέχ, ανέφεραν πηγές της WSJ.

Ορισμένα από αυτά τα χτυπήματα έβαλαν στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης στις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΑΕ. Η επίθεση στο Ασαλουγιέχ, που έγινε μαζί με το Ισραήλ, προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και οδήγησε τις ΗΠΑ να ζητήσει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να πλήττει ενεργειακές υποδομές.

Η κλίμακα της αντίδρασης των ΗΑΕ στις επιθέσεις που δεχόταν από την Τεχεράνη- με πάνω από 2.800 πυραύλους και drones, περισσότερα από κάθε άλλη χώρα στην οποία επιτέθηκε το Ιράν- προκάλεσε αντιδράσεις. Στις αρχές Απριλίου, η Σαουδική Αραβία διαμαρτυρήθηκε στις ΗΠΑ ότι οι επιθέσεις των ΗΑΕ αύξαναν τον κίνδυνο οι ενεργειακές υποδομές της περιοχής να μπουν στο στόχαστρο του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές πετρελαίου και να προκαλέσει αναταραχές στις αγορές. Για αυτό ζήτησαν από την Ουάσινγκτον να πιέσει τα ΗΑΕ προκειμένου να σταματήσουν τις επιθέσεις και να συμμετέχουν στις διπλωματικές προσπάθειες που κατέβαλαν χώρες της περιοχής.