«Μείγμα αλήθειας και ψεμάτων», λένε οι Ιρανοί για την ανάρτηση του Τραμπ - Η απάντησή τους.

Στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκαλέσει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση για μια συμφωνία με το Ιράν. Στην Τεχεράνη όμως, λένε πως αν οι ΗΠΑ δεν αποδεσμεύσουν 12 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν θα γίνει καμία άλλη διαπραγμάτευση.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε τους έξι όρους μιας συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. «Μείγμα αλήθειας και ψέματος», χαρακτήρισαν την ανάρτηση πηγές του ιρανικού πρακτορείου Fars, υποστηρίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος διαστρέβλωσε το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης, με στόχο να κηρύξει μια «ψεύτικη νίκη».

Το μνημόνιο κατανόησης «είναι στις τελικές φάσεις έγκρισης από το Ιράν και ακόμα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση», σύμφωνα με αυτές τις πηγές. Από τα βασικά που ανέφεραν στο Fars είναι πως η Τεχεράνη «θα λάβει αμέσως 12 δισεκατομμύρια δολάρια», από αποδέσμευση «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων. Δεν θα γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις μέχρι να δοθούν τα χρήματα, τόνισαν. Στην ανάρτηση, ο Τραμπ έγραψε ότι «δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεοτέρας».

Ακόμα, οι ιρανικές πηγές διέψευσαν την αναφορά του Αμερικανού προέδρου περί καταστροφής του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, ισχυρισμό που χαρακτήρισαν «θεμελιωδώς αβάσιμο». Ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτηση ότι οι ΗΠΑ, «σε στενό συντονισμό και συνεργασία» με το Ιράν, θα ανασύρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, που είναι θαμμένο σε εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τις περσινές επιθέσεις. Το υλικό αυτό θα καταστραφεί, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε ό,τι αφορά στα Στενά του Ορμούζ, οι ιρανικές πηγές ανέφεραν στο Fars ότι θα ανοίξουν αφού πρώτα αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ακόμα, είπαν ότι το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού θα γίνει «σύμφωνα με ρυθμίσεις που θα καθορίσει» η Τεχεράνη, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «παρακολούθηση και επιθεώρηση πλοίων, παροχή υπηρεσιών και μέτρα ασφαλείας».

Εξάλλου, οι πηγές από την Τεχεράνη τόνισαν ότι το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός στον Λίβανο, κάτι στο οποίο δεν έκανε αναφορά ο Τραμπ στην ανάρτηση.

Με πληροφορίες από Axios, Al Jazeera