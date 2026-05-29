Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.372,7 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,03%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,35% στις 2.730,49 μονάδες. Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.024,1 μονάδες με κέρδη 1,09% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM στις 3.117,5 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,18%.

Η εφαρμογή του rebalancing των δεικτών MSCI εκτόξευσε τον ημερήσιο τζίρο στα 1,021 δισ. ευρώ, από 254 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες, με τον όγκο συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 115 εκατ. τεμάχια. Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές ανήλθαν σε 43,4 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τη Eurobank να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των blue chips, κλείνοντας στα 3,99 ευρώ με κέρδη 5,03%. Η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 3,44% στα 3,91 ευρώ, η Πειραιώς κατά 2,19% στα 9,15 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα κατά 0,71% στα 14,82 ευρώ.

Ισχυρή εικόνα παρουσίασαν επίσης η Τιτάν, η οποία έκλεισε στα 51 ευρώ με άνοδο 3,03%, η Allwyn με κέρδη 2,77% στα 12,59 ευρώ, η Metlen με άνοδο 2,25% στα 41,86 ευρώ και η Jumbo στα 23,28 ευρώ με κέρδη 1,66%. Θετικά κινήθηκαν ακόμη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,52% στα 42,76 ευρώ), η Credia (+2,2% στα 1,29 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (+0,51% στα 3,96 ευρώ).

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκε η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στα 21,56 ευρώ με απώλειες 1,91%, παρά τον εντυπωσιακό τζίρο των 244,2 εκατ. ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Cenergy (-2,8% στα 24,98 ευρώ), ο Σαράντης (-3,07%), η Coca-Cola HBC (-1,41%) και ο ΟΤΕ (-0,66%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ο ΟΛΠ με άνοδο 4,39% στα 40,40 ευρώ, η Dimand με κέρδη 2,75%, η Κρι Κρι με άνοδο 2,7% στα 27 ευρώ και η ΑΒΑΞ με κέρδη 2,36%. Στον αντίποδα, η Intracom υποχώρησε κατά 1,06% στα 3,73 ευρώ.

Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε θετική και στο εύρος του ταμπλό, με 78 μετοχές να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση ανοδικά, έναντι 56 που έκλεισαν με απώλειες, ενώ 65 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

