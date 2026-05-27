Με κέρδη και για έκτη διαδοχική συνεδρίαση ολοκλήρωσε τις συναλλαγές το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.370,04 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,96. Η αξία συναλλαγών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 346,9 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 45,89 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση έντονης επενδυτικής δραστηριότητας.

Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε θετική, καθώς 81 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 53 πτωτικών, ενώ 65 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,85% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.735,33 μονάδες. Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε την καλύτερη επίδοση, κλείνοντας στα 15,12 ευρώ με άνοδο 2,44%.

Ακολούθησε η Alpha Bank στα 3,88 ευρώ με κέρδη 2,34%, η Τράπεζα Πειραιώς στα 9,05 ευρώ με άνοδο 1,69% και η Eurobank στα 3,96 ευρώ με κέρδη 1,43%. Θετικά κινήθηκε και η Τράπεζα Κύπρου με άνοδο 1,99%, ενώ η Optima Bank διαφοροποιήθηκε υποχωρώντας κατά 0,93%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 6.019,82 μονάδες με κέρδη 1,03%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,4% στις 3.083,39 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πρωταγωνίστρια αναδείχθηκε η Jumbo, η οποία έκλεισε στα 23,50 ευρώ με άνοδο 4,26%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στον FTSE 25. Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν επίσης η Motor Oil (+2,51% στα 36,72 ευρώ), η Τιτάν (+2,4% στα 49,46 ευρώ), η Coca-Cola HBC (+1,61%), η Aegean (+1,4%) και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+1,09%).

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε η ΔΕΗ, η οποία παρά τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας, στα 21 ευρώ, με απώλειες 2,23%. Ήπια πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Metlen (-0,34% στα 40,90 ευρώ), η Allwyn (-0,28% στα 12,64 ευρώ) και η Qualco στη μεσαία κεφαλαιοποίηση με απώλειες 1,53%.

Στα mid caps, ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε ανοδικά για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, ενισχυόμενος κατά 1,14% στα 3,99 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι Κρι Κρι (+1,63%) και Φουρλής (+1,51%).