Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Αντωνά στην Κατερίνα Καινούργιου.

Για τον Γιώργο Λιάγκα, τη σχέση τους και τα επαγγελματικά της μίλησε η Μαρία Αντωνά σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου, στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο πλατό της «Super Κατερίνα», όπου με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια μίλησε για τον σύντροφό της και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι έχουν μεταξύ του 16 χρόνια διαφοράς.

Η ίδια, δεν έκρυψε το θαυμασμό της προς το πρόσωπο του παρουσιαστή, ωστόσο, τόνισε ότι δεν θα έχουν συζητήσει ακόμη το ενδεχόμενο ενός γάμου.

«Πολλές φορές όλοι μένουν σε μία εικόνα, αλλά ουσιαστικά η σχέση είναι χημεία και επικοινωνία. Τον πιο κούκλο άντρα να έχεις όταν αυτός δεν σε αφουγκράζεται, δεν περνάς καλά, δεν έχεις επικοινωνία και δεν μπορεί να σε αισθανθεί… τι να το κάνεις; Η περιποίηση για εμένα είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές, μπορεί να σκεφτώ πιο πολύ για τον Γιώργο να τον περιποιηθώ, παρά για τον εαυτό του… Το κάνω με φροντίδα…».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφέρθηκε στα έντονα συναισθήματά της: «Τον αγαπάω. Τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που πραγματικά μίλησε στην καρδιά μου. Και επειδή με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του και με τον τρόπο που έγινε, μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό. Ήταν και ο λόγος που έδωσα μία ευκαιρία σε αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που αν δεν συνδεθώ συναισθηματικά και ψυχικά, δεν μπορώ να δώσω…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditdhzjndvtl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η Κατερίνα Καινούργιου, εστίασε στην αρωγή του Γιώργου Λιάγκα προς την καλεσμένη της όταν η μητέρα της έφυγε από τη ζωή:

«Λένε καμιά φορά ότι ο Θεός μπορεί να σου παίρνει έναν άνθρωπο, αλλά σου δίνει έναν άλλον. Εγώ, αισθάνθηκα ότι δεν ήρθε τυχαία στη ζωή μου… Η μαμά μου δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει. Η μαμά μου είχε κάνει μία κουβέντα με την αδερφή μου που εγώ την έμαθα μετά από τον θάνατό της. Η μαμά της είχε πει ότι είχε χαρεί με αυτή την επιλογή μου (σ.σ τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα). Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω πολύ…».

Σε άλλο σημείο, οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο ενός γάμου. Συγκεκριμένα η Μαρία Αντωνά, τόνισε ότι δεν έχει συζητηθεί η πιθανότητα ενός γάμου: «Δεν το έχω συζητήσει. Δεν είμαι από τις γυναίκες που θα κάνω τέτοιες συζητήσεις. Το έχω αφήσει εν λευκώ…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditdu2u60d89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, η Μαρία Αντωνά, αναφέρθηκε στη δουλειά της και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την καριέρα της. Όπως αποκάλυψε δεν έχει κάνει συζητήσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ενώ προσπαθεί μέρα με τη μέρα να γίνεται καλύτερη στο αντικείμενό της: «Γενικά μου αρέσει να βρίσκομαι σε μία σχολιαστική εκπομπή, που να ξέρω πώς να προσφέρω», σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Αντωνά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditdbyv44vd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditdyv2ua86h?integrationId=40599y14juihe6ly}