Όσα ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Ζήνα Κουτσελίνη και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου στην εκπομπή «Happy Day».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της όταν δέχτηκε ερώτηση σχετικά με τα νούμερα της τηλεθέασης, με την ίδια να αναφέρει: «Από ποιο κανάλι είσαι; Από το Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μία κακή τηλεοπτική χρονιά όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μία δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν κρίνεται, γιατί διανύσαμε με πρωτιά, τουλάχιστον εγώ, δέκα τηλεοπτικά χρόνια…».

Και στη συνέχεια έκανε μία σύντομη αναδρομή στη σεζόν που τελειώνει, αναφέροντας: «Η 11η ήταν μία χρονιά που σε περιεχόμενο για εμένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες 10, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. αυτό λοιπόν, δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε για εμένα, ούτε για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Και ελπίζω να φέρω τύχη και στον Γιώργο και να πάει καλά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-discs5v7xic1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές στην εκπομπή της και στην προσθήκη της lifestyle στήλης, ανέφερε: «Δεν νομίζω ότι έχω κάτι τέτοιο σε στόχο. Δεν έχω συζητήσει με το κανάλι. Όταν θα συζητήσω ενδεχομένως και να γνωρίζω…».