Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στην Καλλιθέα.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/05) στην Καλλιθέα, όταν δύο νεαροί 17 και 18 ετών δέχθηκαν επίθεση από ομάδα τουλάχιστον 10 ατόμων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, με τους δύο νεαρούς να διακομίζονται στο Νοσοκομείο «Γεννηματά» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 7 νεαρών, όλοι τους ανήλικοι εκτός από έναν 18χρονο. Οι συλληφθένετες αναγνωρίστηκαν από τα θύματα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία. Παράλληλα, αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Τα θύματα της επίθεσης πήραν σήμερα (26/05) εξιτήριο από το νοσοκομείο και όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς, η επίθεση σχετίζεται με προσωπικές διαφορές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-disqiuwagkvt?integrationId=40599y14juihe6ly}