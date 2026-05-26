Στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας στις 14 Ιουνίου.

Από το Made In Athens στο Millennials και από εκεί στο Metropolis. Το ταξίδι του τρίτου δίσκου του Εθισμού ξεκινάει στις 14 Ιουνίου, στην πόλη του, την Αθήνα, και θα γράψει ιστορία.

Εκεί, στην υπεράσπιση μιας πίστης, ο Εθισμός με τον νέο του δίσκο έδωσε στη ραπ κουλτούρα μια αισθητική από δρόμο.

Στη μεγαλύτερη στιγμή της διαδρομής του ως τώρα, μας θέλει όλους και όλες εκεί, να κοιτάξουμε για λίγο τ’ άστρα από το Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, ακούγοντας και τραγουδώντας το soundtrack των δρόμων.

Το πιο σημαντικό live του Εθισμού μέχρι σήμερα και η μεγαλύτερη ραπ συνάντηση του καλοκαιριού.



Πληροφορίες



Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης»



Κυριακή 14 Ιουνίου



Μαζί του ο Melow

Ώρα Έναρξης: 20.30

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Eισιτήρια εδώ

Hard Copy Tickets:



Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι)

Skra (Πατησίων & Σκρα 337, Αθήνα)

Bashment Cafe Bar (Πάρου 8, Ηλιούπολη)

Alcohole Bar (Ελβετίας 21, Αγία Παρασκευή)

Βραζιλιάνα Bar (Αρκάδων 4, Πετράλωνα)

Η Βρωμιάρα (Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 16, Περιστέρι)