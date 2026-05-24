Πάνω από 43.000 θεατές στο ΟΑΚΑ για την έναρξη της επετειακής περιοδείας των 50 χρόνων.

Σε μία από τις μεγαλύτερες rock βραδιές των τελευταίων ετών στην Αθήνα εξελίχθηκε η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, με το ιστορικό συγκρότημα να επιλέγει την Ελλάδα για την έναρξη της περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας στη μουσική σκηνή.

Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από το fan club του συγκροτήματος, 43.400 θεατές βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο, με το κλίμα να θυμίζει από νωρίς μεγάλη γιορτή του heavy metal.

Από το απόγευμα, οι γύρω χώροι του ΟΑΚΑ είχαν γεμίσει με κόσμο, μπλούζες παλιών περιοδειών, σημαίες και παρέες που συζητούσαν για το setlist και τις εκπλήξεις της βραδιάς αλλά και με αρκετούς θεατές να συνειδητοποιούν ότι πλέον οι συναυλίες αυτού του μεγέθους χρειάζονται λίγο περισσότερο stretching από ό,τι το 2000.

«Σε ευχαριστούμε Αθήνα, τι αρχή για το τουρ μας για το 2026;» ήταν το μήνυμα των Iron Maiden μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Την αρχή έκαναν οι Anthrax, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή στις 19:00 και έδωσαν από νωρίς τον thrash metal τόνο με κομμάτια όπως τα «Among the Living», «Caught in a Mosh» και «Indians», ξεσηκώνοντας την αρένα.

Λίγο πριν από τις 20:40, από τα ηχεία του σταδίου ακούστηκε το κλασικό «Doctor Doctor», με χιλιάδες θεατές να συμμετέχουν τραγουδώντας πριν ακόμη εμφανιστεί η μπάντα στη σκηνή. Λίγα λεπτά αργότερα, τα φώτα έσβησαν και οι Iron Maiden μπήκαν δυναμικά με το «Murders in the Rue Morgue», μέσα σε πραγματική αποθέωση.

Το setlist κινήθηκε κυρίως γύρω από την κλασική περίοδο του συγκροτήματος, με τραγούδια όπως τα «Phantom of the Opera», «The Number of the Beast», «Powerslave», «2 Minutes to Midnight», «Run to the Hills», «The Trooper» και «Hallowed Be Thy Name» να μετατρέπουν το ΟΑΚΑ σε μία τεράστια metal χορωδία.

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και η επιστροφή του «Infinite Dreams» στο setlist έπειτα από πολλά χρόνια, με το κοινό να αντιδρά ενθουσιασμένα από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα.

Ο Bruce Dickinson κράτησε αμείωτη την ένταση του show με τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία, αποδεικνύοντας πως υπάρχουν άνθρωποι που στα 66 τους τρέχουν πάνω στη σκηνή περισσότερο απ’ όσο οι περισσότεροι από εμάς μέσα στην εβδομάδα. Ο Steve Harris βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο με το χαρακτηριστικό μπάσο του να δίνει τον παλμό της βραδιάς, ενώ τα visual effects, το μεγάλο video wall και φυσικά οι εμφανίσεις του Eddie επί σκηνής έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη θεατρικότητα στο live.

Στο «The Trooper», ο Eddie εμφανίστηκε ντυμένος Βρετανός στρατιώτης προκαλώντας πανδαιμόνιο στο κοινό, ενώ το encore περιλάμβανε τα «Aces High», «Fear of the Dark» και «Wasted Years», με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το ελληνικό κοινό περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή μήπως ακούσει το «Alexander the Great», ειδικά από τη στιγμή που η ευρωπαϊκή περιοδεία ξεκινούσε από την Αθήνα. Ο Bruce Dickinson μάλιστα φρόντισε να τρολάρει το κοινό πριν από το «Infinite Dreams», λέγοντας: «No, it’s not Alexander the Great…», προκαλώντας γέλια αλλά και αποδοκιμασίες από τους φανατικούς των Maiden.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και η παρουσία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο πραγματοποίησε σεισμολογική καταγραφή των μικροδονήσεων που προκάλεσε το κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας, συνεχίζοντας το αντίστοιχο εγχείρημα που είχε γίνει και στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί αναλυτικά στοιχεία από τις μετρήσεις, ωστόσο οι λεγόμενοι «concert quakes», οι μικροδονήσεις δηλαδή που δημιουργούνται από τη συγχρονισμένη κίνηση χιλιάδων θεατών, είχαν ήδη καταγραφεί στις μεγάλες συναυλίες του Μαΐου στην Αθήνα.

Πηγή ΕΡΤ