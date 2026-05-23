Η βραδιά επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι Iron Maiden παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της παγκόσμιας heavy metal σκηνής, ικανοί να γεμίζουν στάδια και να δημιουργούν μοναδικές ζωντανές εμπειρίες.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές βραδιές των τελευταίων ετών έζησε το ΟΑΚΑ, όπου οι Iron Maiden ανέβηκαν στη σκηνή μπροστά σε περισσότερους από 50.000 θεατές, σε μια συναυλία που μετατράπηκε σε πραγματική γιορτή του heavy metal.

Το θρυλικό συγκρότημα προσέφερε ένα εκρηκτικό show, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του δύναμη και την τεράστια απήχηση που εξακολουθεί να έχει στο ελληνικό κοινό, το οποίο κατέκλυσε από νωρίς το στάδιο.

Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή ήδη από τις πρώτες ώρες, με χιλιάδες fans να σχηματίζουν ουρές γύρω από το ΟΑΚΑ, δημιουργώντας εικόνες μεγάλης συναυλιακής προσμονής πριν ανοίξουν οι πύλες.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, οι Iron Maiden παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις πιο εμβληματικές στιγμές της πολυετούς καριέρας τους, ξεσηκώνοντας το κοινό που δεν σταμάτησε να τραγουδά και να χειροκροτεί.

Με το τραγούδι Murders in the Rue Morgue άνοιξαν τη συναυλία τους ενώ προς το τέλος αυτής όλοι οι θαυμαστές τραγούδησαν μαζί τους το «Fear of the dark».

Η αποψινή συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης επετειακής περιοδείας τους Run For Your Lives World Tour 2026, η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια της ιστορικής διαδρομής τους στη μουσική.