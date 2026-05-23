Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για άτομα που ενδέχεται να τον υποστήριζαν ή να γνώριζαν τις κινήσεις του, με την αστυνομία να «χαρτογραφεί» τις τελευταίες του επαφές και μετακινήσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση του 42χρονου γνωστού ως «Τίτι», ο οποίος εντοπίστηκε στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης και τραυματίστηκε έπειτα από ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του φέρεται να έπαιξε ο συνδυασμός πληροφοριών από την παρακολούθηση των κινήσεών του αλλά και η ανάλυση αναρτήσεων και ψηφιακών ιχνών που είχε αφήσει στα social media, τα οποία επέτρεψαν την καλύτερη χαρτογράφηση της δραστηριότητάς του.

Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει εδώ και ημέρες, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ο 42χρονος κινούνταν σε διάφορα σημεία της Αττικής, ενώ εξεταζόταν και το ενδεχόμενο να διαμένει προσωρινά σε χώρους που δεν κινούν υποψίες, όπως φοιτητικές εστίες στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν έλεγχο σε ύποπτο άτομο. Ο 42χρονος φέρεται να αντέδρασε βίαια, προτάσσοντας όπλο, γεγονός που οδήγησε σε ανταλλαγή πυροβολισμών και τον τραυματισμό του.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, ενώ η υπόθεση εξετάζεται πλέον συνολικά από τις αρχές, τόσο για τις διασυνδέσεις του όσο και για πιθανή εμπλοκή του σε ευρύτερο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5) ο 42χρονος διαβόητος κακοποιός καθόταν σε τραπέζι στο Μικρολίμανο μαζί με δύο γυναίκες και έναν άνδρα.

Την ίδια στιγμή, τρία συμβατικά οχήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ειδικότερα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, που πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή για μπράβους και κυκλώματα εκβιασμών, έφτασαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί, που είχαν ξεκινήσει από τα νυχτερινά κέντρα της Τρούμπας και κατέληξαν στο Μικρολίμανο, εντόπισαν τον 42χρονο στα τραπέζια και τον θεώρησαν ύποπτο.

Ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, σηκώθηκε, άρχισε να απομακρύνεται αργά και στη συνέχεια έτρεξε. Οι τέσσερις αστυνομικοί τον ακολούθησαν, δύο σε ευθεία και δύο διαγώνια σε κάλυψη, καλώντας τον να σταματήσει.

Τότε εκείνος γύρισε και τράβηξε τροποποιημένο πιστόλι με γεμιστήρα 32 φυσιγγίων και δυνατότητα βολής κατά ριπάς, το οποίο έστρεψε προς τον πρώτο αστυνομικό. Ο δεύτερος αστυνομικός πυροβόλησε άμεσα, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, πάνω από το αυτί, ακινητοποιώντας τον.

Ο δεύτερος άνδρας που ήταν μαζί με τον 42χρονο κατάφερε να διαφύγει μέσα στο πανδαιμόνιο που ακολούθησε.

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.