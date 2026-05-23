Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία παράσυρση.

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον Πύργο, όταν 55χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον κόμβο της περιοχής, όταν, σύμφωνα με το patrisnews, το φορτηγό επιχείρησε ελιγμό και παρέσυρε τον ποδηλάτη που κινούνταν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό του.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.