Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η 59χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20/05) στην Κατερίνη, όταν μία 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του odelalis.gr, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει την οδό 7ης Μεραρχίας, χρησιμοποιώντας τη διάβαση πεζών. Την ώρα που περνούσε απέναντι, ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ανήλικος την παρέσυρε. Στο σημείο έσπευσαν διερχόμενοι για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στην 59χρονη, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 59χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία.