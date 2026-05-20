Το ρωσικό μαχητικό πέρασε σε απόσταση 6 μέτρων από το βρετανικό κατασκοπευτικό.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, όταν ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πλησίασε σε απόσταση μόλις έξι μέτρων βρετανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος της RAF, το οποίο πετούσε με ταχύτητα περίπου 800 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

Το περιστατικό ήταν ένα από τα δύο επικίνδυνα συμβάντα που καταγράφηκαν τον περασμένο μήνα και χαρακτηρίστηκαν από το Λονδίνο ως «επικίνδυνη και απαράδεκτη συμπεριφορά» εκ μέρους της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ένα ρωσικό μαχητικό Su-27 πραγματοποίησε έξι διελεύσεις μπροστά από τη μύτη ενός άοπλου RC-135 Rivet Joint της RAF στα μέσα Απριλίου, φτάνοντας σε εξαιρετικά μικρή απόσταση και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο σύγκρουσης, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε δεύτερο περιστατικό, επίσης στα μέσα Απριλίου, ένα ρωσικό Su-35 πλησίασε τόσο κοντά το βρετανικό αεροσκάφος, ώστε ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα έκτακτης ανάγκης του, μεταξύ των οποίων και η απενεργοποίηση του αυτόματου πιλότου, ενώ το αεροσκάφος πραγματοποιούσε αποστολή επιτήρησης σε διεθνή εναέριο χώρο.

Το Rivet Joint είναι αεροσκάφος ηλεκτρονικής παρακολούθησης, με πλήρωμα έως και 30 ατόμων, το οποίο μπορεί να συλλέγει πληροφορίες και να παρακολουθεί δραστηριότητες σε ακτίνα περίπου 240 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συμμετείχε σε αποστολή του ΝΑΤΟ για την παρακολούθηση ρωσικών κινήσεων.

«Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα επικίνδυνης και απαράδεκτης συμπεριφοράς Ρώσων πιλότων απέναντι σε άοπλο αεροσκάφος που επιχειρεί σε διεθνή εναέριο χώρο», δήλωσε ο Τζον Χίλι, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος αλλά και πιθανής κλιμάκωσης.

Όπως σημειώνει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για την πιο σοβαρή ρωσική ενέργεια κατά βρετανικού Rivet Joint από το 2022, όταν ρωσικό αεροσκάφος είχε εκτοξεύσει πύραυλο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία φαίνεται να εντείνει τη στρατιωτική της δραστηριότητα στην Ευρώπη. Στη Λιθουανία, οι πολίτες οδηγήθηκαν σε υπόγεια καταφύγια, ενώ η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους διακόπηκε προσωρινά μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από drone.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά drones από τη Λετονία και άλλες βαλτικές χώρες, με τη Λετονία να απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως «καθαρή φαντασία».

Παράλληλα, τον περασμένο μήνα δύο ρωσικές φρεγάτες συνόδευσαν πετρελαιοφόρα και ύποπτο φορτίο όπλων μέσω της Βόρειας Θάλασσας και του στενού του Ντόβερ, γεγονός που οδήγησε το Βασιλικό Ναυτικό σε επιχείρηση παρακολούθησης διάρκειας ενός μήνα.

Ο Τζον Χίλι αποκάλυψε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολούθησε τρία ρωσικά υποβρύχια που κινούνταν επί έναν μήνα κοντά σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στον Βόρειο Ατλαντικό, πριν αποχωρήσουν από την περιοχή.

Κλείνοντας, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας εξήρε τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία του πληρώματος της RAF, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό δεν πρόκειται να αποτρέψει τη βρετανική δέσμευση για την υπεράσπιση του ΝΑΤΟ, των συμμάχων και των βρετανικών συμφερόντων απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Με πληροφορίες του Guardian