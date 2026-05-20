Ο σταθμός απέδωσε το περιστατικό σε λάθος του υπολογιστή.

Μία απίστευτη γκάφα έκανε ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία, όταν κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει πεθάνει. Την λανθασμένη είδηση αντιλήφθηκε ένας ακροατής του σταθμού την Τρίτη (19/05).

Πρόκειται για τον σταθμό Radio Caroline, ο οποίος εκπέμπει στην κεντρική και νότια Αγγλία. Όπως ανέφερε ο ακροατής, το κανονικό πρόγραμμα διακόπηκε ξαφνικά, πριν οι παρουσιαστές ανακοινώσουν ότι η ροή του προγράμματος σταματά λόγω του θανάτου του βασιλιά Καρόλου Γ΄, ενώ στη συνέχεια ακούστηκε ο εθνικός ύμνος «God Save the King». Η μετάδοση σταμάτησε για περίπου 15 λεπτά, πριν επιστρέψει το πρόγραμμα με ζωντανή συγγνώμη στον αέρα.

Το λάθος αποδόθηκε σε «σφάλμα του υπολογιστή», σύμφωνα με δήλωση του διευθυντή του σταθμού, Πίτερ Μουρ, ο οποίος εξήγησε τι προκάλεσε την εσφαλμένη μετάδοση.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του σταθμού στο Facebook, ο Μουρ έγραψε:

«Λόγω ενός υπολογιστικού σφάλματος στο κεντρικό μας στούντιο, η διαδικασία θανάτου μονάρχη, την οποία όλα τα βρετανικά μέσα έχουν σε ετοιμότητα –ελπίζοντας να μην χρειαστεί ποτέ– ενεργοποιήθηκε κατά λάθος την Τρίτη το απόγευμα (19 Μαΐου), ανακοινώνοντας λανθασμένα ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο βασιλιάς είχε αποβιώσει.

Το ραδιόφωνο στη συνέχεια σίγησε, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, κάτι που μας ειδοποίησε να αποκαταστήσουμε το πρόγραμμα και να ζητήσουμε δημόσια συγγνώμη στον αέρα. Ο σταθμός έχει την τιμή να έχει μεταδώσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Βασίλισσας Ελισάβετ και πλέον του Βασιλιά, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Ζητούμε συγγνώμη από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά και τους ακροατές μας για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε.»

