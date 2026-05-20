Για τους Iron Maiden ξέρουμε πολλά αλλά πρωταγωνιστής εδώ είναι ο Eddie.

Λίγο πριν οι Iron Maiden εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ για την Run for Your Lives περιοδεία τους - μέρος 2ο- ας μιλήσουμε για το 7ο μέλος της μπάντας: Eddie (Eddie the Head για το τυπικό της υπόθεσης).

Το Dnews κάθε μέρα μέχρι τη συναυλία του Σαββάτου θα εξιστορεί την πορεία του Eddie από το 1980 έως σήμερα. Σε κάθε άλμπουμ και κάθε single.

Ήταν 1980. Η Μάργκαρετ Θάτσερ είναι στην αρχή της πρωθυπουργικής της καριέρας στην Αγγλία και οι Iron Maiden αν και μετρούν ήδη μία πενταετία ως μπάντα, είναι η χρονιά που υπογράφουν με την ΕΜΙ και κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Η δεκαετία μόλις είχε ξεκινήσει και μία απειλητική σκιά με φλεγόμενα μάτια εμφανίζεται στα στενά του Λονδίνου. Το όνομά του Eddie the Head.

Το όνομά του λέγεται ότι προήλθε από ένα δημοφιλές βρετανικό αστείο για ένα μωρό που γεννήθηκε μόνο με κεφάλι και μια υπόσχεση που έδωσε ένας γιατρός να του δώσει σώμα μόλις γίνει 5 ετών. Με το παρατσούκλι Eddie the ‘Ead (κατά τους Λονδρέζους), ο μπαμπάς του τού έκανε έκπληξη στα γενέθλιά του αλλά ο Eddie ήλπίζε να μην είναι άλλο ένα καπέλο.

Στην μουσική βιομηχανία, ο Eddie εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του «Running Free», το ντεμπούτο των Maiden με τέσσερα singles.Τότε ο 22χρονος καλλιτέχνης Derek Riggs έδωσε μια δυνατή οπτική αίσθηση του κόσμου των Iron Maiden και μιας κυριολεκτικής εικόνας της metal που παραμονεύει. Η πλήρης εικόνα του Eddie ήρθε τον Απρίλιο του 1980 στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Ήταν ένα πανκ φάντασμα που κοιτούσε τον θεατή με κακόβουλη πρόθεση. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι ο Eddie θα ήταν αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας metal σκηνής για τα επόμενα (τουλάχιστον) 50 χρόνια.

Μετά από αίτημα της μπάντας, ο Riggs πρόσθεσε περισσότερα μαλλιά στο αρχικό project για να ταιριάζει περισσότερο με το στυλ και την εικόνα των Maiden.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Eddie έγινε συνώνυμο των Iron Maiden και είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια εικονογραφίας στη metal. Η μασκότ όχι μόνο έχει κοσμήσει αμέτρητα κομμάτια επίσημων άλμπουμ και single artwork, αλλά διάφορες εκδοχές του Eddie έχουν εμφανιστεί στη σκηνή, σε μπλουζάκια, σε βιντεοπαιχνίδια, παντού.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «No Prayer for the Dying» του 1990, οι Iron Maiden επεκτάθηκαν πέρα ​​από τον Riggs και έχουν συνεργαστεί με αρκετούς εικαστικούς καλλιτέχνες και animators όλα αυτά τα χρόνια, καθένας από τους οποίους έχει βάλει τη δική του μοναδική σφραγίδα στην πιο διάσημη μασκότ μπάντας στην ιστορία της metal σκηνής. Οι Melvyn Grant, Mark Wilkinson, Hugh Syme, Tom Adams, Bob Cesca, Dave Patchett (χωρίς αναφορά στο Dance of Death) και Tim Bradstreet έχουν συνεισφέρει όλοι στην διαρκώς εξελισσόμενη εμφάνιση του Eddie.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή...

Iron Maiden (1980)

Η πρώτη καλλιτεχνική απόδοση του Eddie προηγείται της ομότιτλης κυκλοφορίας των Iron Maiden στο εξώφυλλο του single «Running Free». Οι Maiden είχαν εξασφαλίσει συμβόλαια ηχογράφησης πριν από το ντεμπούτο τους, αλλά αρνούνταν να συμμορφωθούν με τα στυλιστικά πρότυπα (της πανκ) που προωθούνταν, αν και η πρώτη πλήρης εμφάνιση του Eddie φαίνεται να συμφωνεί αν κρίνεις κανείς από το πανκ χτένισμά του.



Η διασκευή του «Sanctuary» μοιάζει με prequel του επόμενου άλμπουμ, «Killers». Με το Sanctuary τον Ιούνιο, ο Eddie πήρε το πρώτο του ...αίμα, κραδαίνοντας μια λεπίδα πάνω από τη σορό της Βρετανίδας πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ. Ήταν μια αμφιλεγόμενη εικόνα.



Η ανανεωμένη διασκευή του τραγουδιού των Skyhooks από τους Iron Maiden υιοθετεί μια ακόμη πιο απειλητική διασκευή. Και η «Maggie» επανέρχεται κρατώντας ένα πολυβόλο, καθώς ο πρόσφατα διάσημος Eddie συνομιλεί με φανς. (Women In Uniform).

Killers (1981)

Αναμφισβήτητα το πιο εμβληματικό πορτρέτο του Eddie, με τα χαρακτηριστικά του να συγχωνεύονται πλήρως σε αυτό το άμεσα αναγνωρίσιμο πρόσωπο δολοφονικής χαράς είναι στο «Κillers».

Με το single Twilight Zone ένα μήνα αργότερα (Μάρτιος 1981), η Charlotte the Harlot δέχεται την επίσκεψη του φαντάσματος του Eddie - του νεκροζώντανου εραστή της.

Η υπερφυσική επιδείνωση της φόρμας του Ed συνεχίστηκε στο Purgatory, όπου ο διάβολος φαίνεται να σχηματίζεται από τον καταρρέοντα «πολτό» του ήρωα των Iron Maiden, προμηνύοντας μια επικείμενη μάχη: Eddie εναντίον Σατανά.

Πριν από την αναμέτρηση, ο Eddie βρήκε χρόνο να ακονίσει τις ικανότητές του στο σπαθί σαμουράι στο Maiden Japan, οδηγώντας σε μια σπάνια έκδοση για το fan club που απεικονίζει τον αποκεφαλισμό του απερχόμενου frontman Paul Di'anno...

The Number Of The Beast (1982)

Ακόμα με τζιν και μπλουζάκι, ο Eddie παλεύει με τόμαχοκ με τον Σατανά στην κορυφή ενός βράχου στην Κόλαση, μια δυναμική αναμέτρηση θανάτου που βοηθά τους «Run To The Hills» Iron Maiden να φτάσουν στο top ten του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάρτιο του 1982.

Η δύναμη του Ed κέρδισε, στο LP Number Of The Beast και ένας γιγάντιος Eddie, που χρησιμοποιεί τον Σατανά ως μαριονέτα για διασκέδαση, ποτέ πριν δεν φαινόταν πιο χαρούμενος. Fun fact: Αυτό ήταν αρχικά το σχέδιο που υπέβαλε ο Riggs για το single «Purgatory», αλλά ο μάνατζερ των Iron Maiden, Rod Smallwood, είπε ότι ήταν πολύ καλό για single και το κράτησε για το εξώφυλλο του επόμενου άλμπουμ.

Piece Of Mind (1983)

Μάιος 1983: στα σύννεφα πάνω από την Κόλαση, ένας Eddie με φτερά νυχτερίδας σταματά το Flight Of Icarus με ένα φλογοβόλο. Αλλά τι είναι αυτό το μικρό κουτί στον ουρανό; Η ανακάλυψη έγινε στο εξώφυλλο του Piece Of Mind, όπου ένας Eddie με λοβοτομή και ζουρλομανδύα είναι αλυσοδεμένος σε ένα πλωτό κελί.

Είναι ένας ριζικός επανασχεδιασμός για το κεφάλι του Eddie και ένας θρίαμβος - ειδικά για τον Riggsy, ο οποίος δεν χρειαζόταν πλέον να κουράζεται γα να «χτενίσει» τον Eddie.

Έτσι μεταμορφώθηκε και ο Eddie τελικά βγαίνει από τα νήματα του δρόμου και φοράει την κομψή ιππική στολή του Trooper.

Powerslave (1984)

Το 1984, ο Eddie συνεχίζει να πολεμά, πηδώντας στις εμπόλεμες ζώνες από τον πυρηνικό Αρμαγεδδώνα του Two Minutes To Midnight στο πιλοτήριο Spitfire της Μάχης της Βρετανίας του Aces High.

Όλα αναπόφευκτα επισκιάζονται από το εντυπωσιακό μεγαλείο του επικού Powerslave, που αποκαλύπτει στοιχεία ότι ο Ed είχε ταξιδέψει στην Αρχαία Αίγυπτο και λατρευόταν ως ένας ισχυρός Φαραώ.

Live After Death (1985)

Οκτώβριος 1985: Ένας κεραυνός ανασταίνει τον Edward T Head σε ένα νεκροταφείο με φεγγαρόλουστο φως. Έχει ξαναμακρύνει τα μαλλιά του, έχει Lovecraft στην ταφόπλακά του και φαίνεται απίστευτα κουλ. Και το ξέρει!

Για τη live διπλή Α-side του άλμπουμ, ο Eddie επιδεικνύοντας αυτάρεσκα την κάπα του και το λαμπερό όργανο του.

Somewhere In Time (1986)

Απρίλιος 2050: Το διαστημόπλοιο του Eddie παρακολουθεί το TARDIS μέχρι το 1986.

Με τις νέες βελτιώσεις του στην υπερσύγχρονη πράσινη οθόνη του Wasted Years και φυλάσσοντας την πλήρη αποκάλυψη για το εκπληκτικό μεγαλείο του μαγευτικού μελλοντικού τοπίου του LP, ο Eddie αποδεικνύει ότι δεν έχει χρόνο, τόπο και περιορισμούς.

Στο Stranger In A Strange Land, αυτός ο αδύνατος, κακός cyborg πιστολέρο μπαίνει σε ένα από τα μπαρ του πλανήτη, ανάβει ένα πούρο σαν να είναι ο Clint Eastwood και παραγγέλνει μια κλασική βρετανική μπύρα.

Seventh Son Of A Seventh Son (1988)

Ναι, προφανώς, αυτός ο φρικτός βρικόλακας μπορεί να γίνει πολύ σέξι. Έτσι, τον Μάρτιο του 1988, ο Eddie έγινε ξανά «κεφάλι», βάναυσα επαναλοβοτομημένος από μια ιπτάμενη γροθιά. Ήταν το πρώτο από τα πολλά εννοιολογικά σουρεαλιστικά βασανιστήρια για τον καημένο τον Ed το 1988.

Αποσυναρμολογήθηκε ριζικά για το LP, ενώ στο The Evil That Men Do είναι μόλις ένα ίχνος καπνού.

Στο Clairvoyant κόβει, δένει και σουβλίζει τα χαρακτηριστικά του σε ένα συμβολικό γλυπτό διεστραμμένης ιδιοφυΐας.

Infinite Dreams - Live (1989)

Ο Eddie επέστρεψε και καπλάζει ...

Maiden England (1989)

Δεν διαφέρει πολύ από το single Infinite Dreams...

No Prayer For The Dying (1990)

Το 1990, μετά από μια δεκαετία εξωφρενικής εξέλιξης, ο Ed που επέστρεψε στα βασικά, είναι στην ευχάριστη θέση να επανεξετάσει οικεία θέματα.

Για το Holy Smoke επέστρεψε φορώντας τζιν στην Κόλαση.

Για το Bring Your Daughter… To The Slaughter εμφανίζεται σε φεγγαρόλουστα σοκάκια. Και στο LP ξεχύνεται από έναν άλλο τάφο... Είναι σαν ο Eddie να εφηύρε ένα πάρτι με θέμα τη δεκαετία του '80.

The First 10 Years (Video) 1990

Καμία έμπνευση εδώ απλά μία επετειακή παραγωγή για τα πρώτα 10 χρόνια από το πρώτο άλμπουμ των Iron Maiden.

Stay Tuned, η ιστορία του Eddie δεν τελειώνει εδώ. Αύριο Πέμπτη έρχεται το δεύτερο μέρος...