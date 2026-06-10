Η κοινή εταιρεία θα λειτουργεί ως ουδέτερος πάροχος χονδρικής, διαθέτοντας τις υποδομές της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς χωρίς διακρίσεις.

Στην υπογραφή μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet) για τη δημιουργία κοινής εταιρείας με ισότιμη συμμετοχή 50%-50% προχώρησαν ο Όμιλος ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συγχώνευση των θυγατρικών ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All.

Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν νέο ισχυρό πυλώνα στις ψηφιακές υποδομές της χώρας.

Η υπογραφή του μη δεσμευτικού πλαισίου σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για τον αναλυτικό σχεδιασμό της συνεργασίας, ενώ τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν τη διενέργεια ελέγχων due diligence, την υπογραφή των δεσμευτικών συμφωνιών και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, η κοινή εταιρεία θα λειτουργεί ως ουδέτερος πάροχος χονδρικής, διαθέτοντας τις υποδομές της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς χωρίς διακρίσεις. Στόχος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων και η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Το δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid έχει ήδη φτάσει σε 1,88 εκατομμύρια νοικοκυριά, εκ των οποίων περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα για άμεση σύνδεση, ενώ η Vodafone διαθέτει κάλυψη που ξεπερνά τις 550.000 κατοικίες και επιχειρήσεις. Η ενοποίηση των δύο υποδομών εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες οπτικών ινών στη χώρα.

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Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ FiberGrid και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ψηφιακών Υπηρεσιών του Ομίλου ΔΕΗ, Αλέξανδρος Πατεράκης, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τη Vodafone αποσκοπεί στη δημιουργία κορυφαίας υποδομής ψηφιακών δικτύων στην Ελλάδα, επιταχύνοντας την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του ομίλου και ενισχύοντας τον ρόλο της ΔΕΗ ως εταιρείας κρίσιμων υποδομών και σύγχρονου Powertech οργανισμού.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, χαρακτήρισε την κοινή εταιρεία στρατηγική επένδυση που θα επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών και θα επιτρέψει στην εταιρεία να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ακόμη περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η επένδυση αποδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει ο Όμιλος Vodafone στην ελληνική αγορά και τη δέσμευσή του να συμβάλει στη μετάβαση από τα δίκτυα χαλκού στις οπτικές ίνες και στην επίτευξη των εθνικών στόχων ψηφιακής κάλυψης.