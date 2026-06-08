Αν βρεθείτε σε συναυλία της Μαντόνα, πρέπει να το σκεφτείτε καλά, πριν σηκώσετε το κινητό σας για να τραβήξετε κάποιο βίντεο.

Η Μαντόνα εξοργισμένη, ζητάει από τους θαυμαστές της να αφήσουν στην άκρη τα τηλέφωνά τους όταν παρακολουθούν μια συναυλία.

Η «βασίλισσα της ποπ» ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 15ο στούντιο άλμπουμ της, «Confessions II», στις 3 Ιουλίου, το οποίο αποτελεί συνέχεια του «Confessions On A Dance Floor» του 2005 και το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, αιφνιδίασε τη Νέα Υόρκη χαρίζοντας μία δωρεάν συναυλία – έκπληξη στους θαυμαστές της στην Times Square.

{https://youtu.be/xiLPR-wD4OU?si=FOMf8vigffrr52_q}

Πραγματοποιώντας επίσης μια ακόμα εμφάνιση έκπληξη στο σόου της Σαμπρίνα Κάρπερντερ στο Coachella, η ποπ σταρ σχολίασε την τάση και την «επίμονη ανάγκη» που έχουν οι άνθρωποι στην σημερινή εποχή, να καταγράφουν τα πάντα με την κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου.

«Ήρθα σε αυτή τη γη για να είμαι ένας ενεργητικός άνθρωπος, όχι ένας παρατηρητής», τόνισε η Μαντόνα -σύμφωνα με το Variety- και αναφερόμενη στο σετ με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ, όπου παρουσίασαν το ντουέτο τους, «Bring Your Love», εξήγησε ότι παρά το γεγονός ότι απόλαυσε την εμπειρία, αυτή εν μέρει καταστράφηκε καθώς κάτω από την σκηνή υπήρχε μια θάλασσα από τηλέφωνα αντί για πρόσωπα.

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{https://youtu.be/1xFqbZtVd38?si=8iyJhqPyWiD_waHw}

«Αφήστε κάτω τα γ@@@@@@α σας τηλέφωνα και συνδεθείτε», ξέσπασε η Μαντόνα.

Μέχρι στιγμής, η σταρ έχει μοιραστεί τρία κομμάτια από το επερχόμενο άλμπουμ, τα: «I Feel So Free», «Bring Your Love» και «Love Sensation».

Το «Confessions II» θα είναι ο πρώτος δίσκος της Μαντόνα μετά το 14ο άλμπουμ «Madame X», το οποίο κυκλοφόρησε το 2019, και σηματοδοτεί την επανασύνδεσή της με τον παραγωγό του «Confessions», Στιούαρτ Πράις.

«Όταν ο Στιούαρτ Πράις και εγώ ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε αυτό το άλμπουμ, αυτό ήταν το μανιφέστο μας: πρέπει να χορεύουμε, να γιορτάζουμε και να προσευχόμαστε με τα σώματά μας», εξήγησε η Μαντόνα.