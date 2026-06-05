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Η Μαντόνα χάρισε μία αιφνιδιαστική 15λεπτη συναυλία στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, η Μαντόνα αιφνιδίασε τη Νέα Υόρκη χαρίζοντας μία δωρεάν συναυλία – έκπληξη στους θαυμαστές της στην Times Square.

Η εκκεντρική Αμερικανίδα ερμηνεύτρια, κατάφερε να δώσει χρώμα στο βράδυ της Πέμπτης, ενημερώνοντας το κοινό της για την συναυλία μέσω εφαρμογής γνωριμιών, λίγο πριν εμφανιστεί μέσα σε έναν ροζ κορσέ.

Μέσα σε λίγα λεπτά φαίνεται να συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου στο σημείο για να απολαύσουν την παρουσία της, με τα κτήρια της περιοχής να αναγράφουν με φωτεινές επιγραφές το όνομά της όση ώρα εκείνη τραγουδούσε.

{https://www.instagram.com/p/DZMPEKuDqqv/?img_index=14}

Η ίδια, εμφανίστηκε με τους χορευτές της, φορώντας ένα ροζ κορσέ, ψηλές μπότες και γυαλιά ηλίου.

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Η εμφάνισή της συνέπεσε με την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου της δίσκου.