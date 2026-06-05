Η ένδειξη ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Στη σύλληψη της ηθοποιού και χορεύτριας, Έλενας Τοπαλίδου, προχώρησε χθες το βράδυ η Τροχαία, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί την σταμάτησαν για έλεγχο στη συμβολή των οδών Πατησίων και Αγίου Μελετίου στην Αθήνα και διαπίστωσαν, μέσω αλκοτέστ, ότι η ένδειξη ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο, συγκεκριμένα 0,70 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.

Η ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ τιμωρείται κλιμακωτά ανάλογα με τα επίπεδα οινοπνεύματος στον οργανισμό.

Για τους περισσότερους οδηγούς: Το όριο είναι 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα (μέτρηση με αλκοολόμετρο) ή 0,50 g/l στο αίμα.

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Τα πρώτα λόγια της Έλενας Τοπαλίδου

Η Έλενα Τοπαλίδου, μιλώντας στο «Πρωινό» του Ant1 παρέχθηκε το λάθος της, ενώ ζήτησε να μην πάρει έκταση το θέμα, καθώς ο γιος της δίνει αυτήν την περίοδο Πανελλήνιες.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου τώρα δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο ο που με νοιάζει είναι ο γιος μου που δίνει εξετάσεις. Αυτό είναι το μήνυμά μου στους ανθρώπους που με σέβονται να σεβαστούν την ατυχία μου», είπε η Έλενα Τοπαλίδου.

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