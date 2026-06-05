Ο γάμος της Dua Lipa με τον Callum Turner προκάλεσε αναστάτωση στο Παλέρμο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, η Dua Lipa και ο Callum Turner παντρεύτηκαν σε κλειστή τελετή στο κέντρο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα οι εορτασμοί συνεχίζονται στη Σικελία και συγκεκριμένα στο Παλέρμο, που το ζευγάρι έχει καλέσει φίλους από τον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου.

Πρόσωπα από το χώρο του θεάματος και της showbiz έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στο σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με τις αναφορές της dailymail.com, οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά του με το κλείσιμο των πλατειών για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

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Το σημείο, φαίνεται να έχει περικυκλωθεί από πλέγματα με τις Αρχές να φρουρούν το σημείο, τους δρόμους και τα στενά, γύρω από το χώρο που θα διεξαχθεί το κοκτέιλ πάρτι, ενώ γίνεται λόγος και για μαύρες οθόνες που περιορίζουν την ορατότητα έξω από το χώρο.

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Η Daily Mail αναφέρει επίσης, ότι το ζευγάρι έχει καταβάλει ένα σεβαστό ποσό προκειμένου να κλείσει την πλατεία για τη δεξίωση του γάμου του, με το χώρο να ανοίγει για το κοινό και πάλι το πρωί του Σαββάτου.

{https://x.com/DailyMail/status/2062889753221927114}

Οι ντόπιοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό, ζωγραφίζοντας με γκράφιτι την γύρω περιοχή με ένα από αυτά να αναφέρει: «Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση».

Αντίστοιχα, τοπικές επιχειρήσεις εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους καθώς αναγκάστηκαν να κλείσουν νωρίτερα του ωραρίου τους τα καταστήματά τους.