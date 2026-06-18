Μία ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Βίκυ Παγιατάκη στον αέρα του «Buongiorno» τον δεύτερο γάμο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Γιώργο Ηλιάδη.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι ένα από τα ονόματα της ελληνικής showbiz που απασχόλησε τόσο όσο ήταν εν ζωή όσο και μετά το θάνατό της.

Φέτος, συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από όταν έφυγε από τη ζωή, έχοντας αφήσει το στίγμα της στη στο θέατρο, τη μουσική και τον ασπρόμαυρο κινηματογράφο, με τις συμμετοχές της και τους ρόλους τους να παραμένουν διαχρονικές.

Ο πρώτος της γάμος έγινε κατά τη δεκαετία του ’60 με τον επίσης ηθοποιό Δημήτρη Παπαμιχαήλ και απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Ωστόσο, χρόνια αργότερα, η Αλίκη, φαίνεται να είχε προχωρήσει σε γάμο με τον Γιώργο Ηλιάδη.

Το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου, η Βίκυ Παγιατάκη, με αφορμή το ρεπορτάζ για τα εγκαίνια του καμαρινιού της Βουγιουκλάκη στο Εθνικό Θέατρο Πειραιά, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη. Όπως εξήγησε, την ημέρα του δεύτερου γάμους βρισκόταν έξω από την εκκλησία καθώς ο ξάδερφός της, Σπύρος Παγιατάκης ήταν ένας από τους μάρτυρες του ζευγαριού στο μυστήριο.

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«Ήμουν έξω από τον δεύτερο γάμο με τον Ηλιάδη, γιατί μέσα ο Σπύρος Παγιατάκης, ο αείμνηστος ξάδερφός μου, ήταν μάρτυρα και μου είπε ‘Θα πάμε εκεί γιατί παντρεύεται η Βουγιουκλακη, σου το λέω εσένα, δεν θα το πεις ποτέ’. Δεν το είπα ποτέ! Είναι η πρώτη φορά που το λέω και τόσα χρόνια ήξερα εγώ για το γάμο ενώ αποκαλύφθηκε πάρα πολύ μετά! Αν το είχα πουλήσει τότε… θα είχα βγάλει, δεν ξέρω πόσα λεφτά… Ήταν πολύ ερωτευμένοι. Σε εκκλησία έγινε ο γάμος, κανονικά».

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