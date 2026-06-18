Η αναφορά της Άννας Φόνσου στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια για το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Εθνικό Θέατρο Πειραιά, όπου πλέον εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα της ηθοποιού.

Συνάδελφοι, φίλοι, ηθοποιοί και πρόσωπα της οικογένειά της έδωσαν το παρών για να τιμήσουν την μνήμη της «εθνικής σταρ», ενώ ορισμένοι από τους παραβρισκόμενους μίλησαν στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών για την Αλίκη που γνώριζαν.

Ανάμεσά του, βρέθηκε και η Άννα Φόνσου η οποία εμφανώς συγκινημένη για την πρωτοβουλία αυτή αναφέρθηκε στη φίλη της:

«Η Αλίκη για εμένα υπήρξε φίλη, αλλά φίλη καρδιάς. Όχι ανταγωνιστικά και ηθοποιοί. Εκεί που είναι θα είναι πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε σήμερα εδώ για να την τιμήσουμε».

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Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι στην κατοχή της έχει ορισμένα προσωπικά αντικείμενα της Αλίκης, ωστόσο δεν της ζητήθηκαν ώστε να συμπεριληφθούν στο καμαρίνι της: «Δεν νομίζω να έβαλαν δικά μου αντικείμενα, αν και έχω πολλά, δεν μου ζήτησε κανείς, θα τα έδινα».

«Εγώ, ξέρω να πω ότι όταν παίζονται ταινίες της Βουγιουκλάκη στην τηλεόραση κάνει τα πιο πολλά νούμερα… Η εγγονή μου όταν ήταν τριών ετών και την ρώτησα να μου πει ποια είναι η αγαπημένη της ηθοποιός μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε τη Βουγιουκλάκη».