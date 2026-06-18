Προσωπικά αντικείμενα της Αλίκης Βουγιουκλάκη σε μία έκθεση αφιερωμένη στη μεγάλη ηθοποιό.

Το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, εγκαινιάστηκε το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά όπου πλέον εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα και εμβληματικά κοστούμια της «εθνικής σταρ» με είσοδο ανοιχτή για το κοινό και τους θαυμαστές της.

Φέτος τον Ιούλιο συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από όταν η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει ισχυρή μάχη για την υγεία της και πλέον, τρεις δεκαετίες αργότερα, «επιστρέφει» μέσα από το καμαρίνι της.

Ο κ. Μανώλης Παντελιδάκης έχει την γενική επιμέλεια του καμαρινιού και μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», ανέφερε: «Η κεντρική ιδέα είναι ένας καθρέπτης δηλαδή, το καμαρίνι είναι το τελευταίο βλέμμα της Αλίκης πριν βγει στη σκηνή».

Παράλληλα, πρόσωπα της επικαιρότητας, ηθοποιοί και καλλιτέχνες μίλησαν για την πληθωρική προσωπικότητα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, για τη φιλία που πιθανά τους ένωνε, το ταλέντο και το ταμπεραμέντο της.

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Η Έφη Πίκουλα, μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών: «Εγώ απλά εκτέλεσα μία εντολή του Τάκη Βουγιουκλάκη. Όσο υπάρχουν πράγματα στην οικογένεια πρέπει να δίνονται για την Αλίκη… Όλα πρέπει να δίνονται στον κόσμο, να θυμάται να νοσταλγεί. Είμαι σίγουρη ότι είναι σύμφωνος, δεν μπορεί. Πήρε πρόσκληση, ο γιος έχει τον πρώτο λόγο. Δεν έχω άμεση επικοινωνία, αλλά ξέρω ότι έχει ενημερωθεί».

Να σημειωθεί ότι τα αντικείμενα που εκτίθενται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δεν είναι προς πώληση ούτε δημοπρατούνται, αντίθετα, αποτελούν αντικείμενα μνήμης και σύνδεσης με το παρελθόν και την «εθνική σταρ».